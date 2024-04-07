Полгода войны в Газе. В Каире начинаются новые переговоры о перемирии

By Euronews

Массовые демонстрации прошли в Израиле с требованием вернуть заложников. Недовольство кабинетом Нетаньяху растет

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В воскреснье ХАМАС отправляет свою делегацию во главе с высшим представителем Халилем аль-Хайей в Египет для участия в новом раунде переговоров о перемирии в Газе с дипломатами и главами служб безопасности Египта, Катара, США и Израиля. Впрочем пока неясно, поедет ли израильская делегация, после того как ХАМАС отклонил последнее предложение Израиля. Израильские СМИ упоминают, что в воскресенье в преддверии каирских переговоров будет созван Военный совет, вероятно, для формирования делегации.

"The Jerusalem Post" цитирует посланника Катара в ООН, который ранее заявил семьям израильских заложников, что "сделка в пределах досягаемости", хотя и не уточнил подробности.

Сегодня, 7 апреля, исполняется 6 месяцев с того дня, когда боевики во главе с ХАМАС совершили кровавый теракт на юге Израиля, убив около 1200 человек и взяв в заложники более 250. Примерно половина остается до сих пор в плену, и их судьба неизвестна.

Из сектора Газа сообщают о тяжелых боях в Хан-Юнисе и его окрестностях. ЦАХАЛ информировал в субботу, что отряду коммандос удалось извлечь тело одного из заложников, захваченных 7 октября в кибуце Нир Оз. Кроме того, саперы уничтожили в Хан-Юнисе три "туннеля для нападений" ХАМАС, один из которых "ведет на израильскую территорию".

Тем временем эксперты ООН наконец-то получили доступ к месту предыдущих ожесточенных боев, комплексу больницы Аль-Шифа или тому, что от него осталось. В субботу ООН опубликовала видео, на котором видны масштабные разрушения помещений больницы. Сообщалось о "неглубоких могилах" и "частично захороненных телах".