Новая Зеландия: налог на коровьи газы

Власти Новой Зеландии обнародовали законопроект о введении налога на естественное газовыделение скота. По заявлению правительства, страна станет первой в мире, пошедшей на такие меры ради борьбы с климатическими изменениями.

Для снижения налога фермерам придётся приобретать специальные добавки к кормам или засаживать часть пастбищ лесом. Для компенсации расходов крестьянам предлагается повысить цены на свои продукты, которые теперь будут "экологичными".

В Новой Зеландии на 5 млн жителей приходится 10 млн голов крупного рогатого скота и 26 миллионов овец. Животноводство — один из главных источников дохода государства; оно же, по заявлениям правительства, производит половину парниковых газов, выделяемых страной.

Фермеры выступили против инициативы: по их мнению, небольшие хозяйства разорятся, страна утратит ведущие позиции на мировом рынке, и новозеландскую продукцию заменит продукция стран, где на "экологичность" внимания не обращают, и потому в итоге в глобальном масштабе выделение парниковых газов только увеличится.

В следующем году в стране должны пройти выборы, и аналитики предполагают, что нынешнее правительство только что потеряло голоса фермеров.