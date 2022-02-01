Кризис свиноводства в Евросоюзе: спроса меньше, чем предложений

Кризис свиноводства в Евросоюзе: спроса меньше, чем предложенийКомментарии
Европейский сектор свиноводства страдает от растущих затрат на корм, снижения спроса и высоких цен на энергию.
В хозяйстве датского фермера Кристоффера Серуп Хальда 1 500 свиноматок. Каждый год он продает около 5 5 000 поросят. Если ничего не изменится, в этом году он потеряет около 740 000 евро.
Но проблема датских свиноводов распространяется и на всю Европу. Как видно из графика, цена свиной туши немного растет, тогда как стоимость поросенка довольно сильно падает.
В то же время корма становятся все дороже и дороже, а высокие цены на энергоносители съедают прибыль фермеров.
Две недели назад 21 член Европейского парламента направил письмо комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому с просьбой о поддержке свиноводов в ЕС, испытывающих финансовые трудности.
Но министр сельского хозяйства Дании скептически относится к возможному вмешательству извне.
Кризис в свиноводстве связан с различными причинами: Китай импортирует гораздо меньше свинины, антиковидные ограничения заметно снизили продажи свинины предприятиям общепита, а африканская чума свиней в Германии и Италии бросила вызов экспортному рынку.