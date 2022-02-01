Кризис свиноводства в Евросоюзе: спроса меньше, чем предложений

Европейский сектор свиноводства страдает от растущих затрат на корм, снижения спроса и высоких цен на энергию.

В хозяйстве датского фермера Кристоффера Серуп Хальда 1 500 свиноматок. Каждый год он продает около 5 5 000 поросят. Если ничего не изменится, в этом году он потеряет около 740 000 евро.

Мы в катастрофической ситуации, и мы были в ней с осени... Прямо сейчас мы теряем 100 датских крон (почти 13,50 евро) на каждой свинье Кристоффер Серуп Хальд датский свиновод

Но проблема датских свиноводов распространяется и на всю Европу. Как видно из графика, цена свиной туши немного растет, тогда как стоимость поросенка довольно сильно падает.

Цены на свиную тушу и поросёнка в ЕС Euronews

В то же время корма становятся все дороже и дороже, а высокие цены на энергоносители съедают прибыль фермеров.

Две недели назад 21 член Европейского парламента направил письмо комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому с просьбой о поддержке свиноводов в ЕС, испытывающих финансовые трудности.

Но министр сельского хозяйства Дании скептически относится к возможному вмешательству извне.

Несмотря на трудные времена, я думаю, что лучше не допускать такого вмешательства, которое предлагают другие страны Расмус Прен министр продовольствия и сельского хозяйства Дании

Кризис в свиноводстве связан с различными причинами: Китай импортирует гораздо меньше свинины, антиковидные ограничения заметно снизили продажи свинины предприятиям общепита, а африканская чума свиней в Германии и Италии бросила вызов экспортному рынку.