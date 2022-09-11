Во Франции борются с дефицитом горчицы

Из-за засухи в Канаде французы остались без любимой приправы. Одна из основ национальной гастрономии, дижонская горчица – ещё одна жертва глобализации.80% горчичных семян выращивают в 7 000 километрах от столицы Бургундии. Из-за плохих урожаев взлетели цены на рынке. Чтобы справиться с ситуацией и не допустить повторения дефицита, местные фермеры намерены удвоить посевные площади.

"Нехватка товара будет ощущаться на протяжении ещё нескольких недель или месяцев. Но ситуация начнёт улучшаться с октября, когда производители смогут использовать семена горчицы, выращенные в этом году у нас в Бургундии," – говорит Люк Вандермаезен, управляющий директор компании Reine de Dijon.

По словам производителя, уже в январе канадский импорт должен пополнить недостающие запасы семян. Объёмы собственной продукции неуклонно снижались во Франции с 2016 года. Среди факторов спада – климатические изменения (влажные зимы и заморозки весной), а также запрет на использование некоторых пестицидов.

Люк Вандермаезен: "Нет худа без добра. Из-за дефицита товара на него резко выросли цены, для многих фермеров - это хороший стимул, ведь горчицу не так просто вырастить, это требует много усилий, много самоотдачи".

Ожидается, что через два года бургундские фермеры будут покрывать до 40% потребностей на внутреннем рынке. А спрос останется высоким: среднестатистический француз съедает 1 килограмм горчицы в год.