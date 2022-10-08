Третий день Чемпионата мира по дзюдо в столице Узбекистана Ташкенте оказался также невероятно динамичен. На флагманском турнире Международной федерации дзюдо было оживленно: посмотреть на поединки звезд пришли как местные жители, так и поклонники этой борьбы, приехавшие из-за рубежа.

В весовой категории до 57кг олимпийская чемпионка 2016 года и чемпионка мира 2013 года Рафаэла Силва из Бразилии была в ударе весь день. Впечатлившие зрителей победы над представительницей Болгарии Илиевой и израильтянкой Нельсон-Леви позволили ей выйти в финал.

В поединке за главную награду чемпионата ей противостояла японка Фунакубо Харуко, которая оказалась в финале благодаря отличной работе в партере в предыдущих схватках.

Победа досталась Силве после быстро и четко выполненного ути-мата, броска подхватом изнутри. Через девять лет после первого успеха лет бразильянка вновь стала лучшей в мире в своем весе.

Золотую медаль ей вручил спортивный директор МОК Кит Макконнел.

Когда обнимала тренера, я всё еще не могла поверить, что снова выиграла чемпионат мира. Она говорила мне: "Ты сделала это! Это произошло! Это всё по-настоящему! Ты снова сделала это!” Рафаэла Силва чемпионка мира по дзюдо

В весе до 73 кг чемпион мира 2017 года японец Хасимото Соити вернул себе былую форму, одержав на пути к финалу победу над действующим чемпионом мира Лашей Шавдатуашвилииз Грузии. С трибун его поддерживали члены семьи, не скрывавшие эмоций после решающей перед схваткой за "золото" победы.

В финале Хасимото ждал бронзовый призер Олимпиады Цогтбаатар Ценд-Очирын из Монголии, который запомнился в этот день блестяще проведенным победным болевым приемом против канадца Артура Маргелидона.

Молниеносная атака Ценд-Очирына в финале принесла Монголии первое "золото" чемпионатов мира с 2017 года. Учитывая результаты июньского турнира Большого шлема в Улан-Баторе, 2022-й год – весьма удачный для монгольского дзюдо.

Генеральный директор компании Ultima Group Макс-Эрве Жорж вручил победителю медаль, а экс-президент Монголии, глава монгольской ассоциации дзюдо Халтмаагийн Баттулга передал соотечественнику призовые.

Я проснулся сегодня, чтобы стать номером один. Я приехал сюда, чтобы стать чемпионом мира, и сделал это! Цогтбаатар Ценд-Очирын чемпион мира по дзюдо

Феноменальное мастерство продемонстрировали и дзюдоисты сборной Узбекистана. Их борьба ежедневно вызывает восторг на трибунах. В поединках, которые состоятся в воскресенье, у них есть надежда на медали. Это будет день, который нельзя пропустить!