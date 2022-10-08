Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте, третий день: "золото" у Монголии и БразилииКомментарии
Третий день Чемпионата мира по дзюдо в столице Узбекистана Ташкенте оказался также невероятно динамичен. На флагманском турнире Международной федерации дзюдо было оживленно: посмотреть на поединки звезд пришли как местные жители, так и поклонники этой борьбы, приехавшие из-за рубежа.
В весовой категории до 57кг олимпийская чемпионка 2016 года и чемпионка мира 2013 года Рафаэла Силва из Бразилии была в ударе весь день. Впечатлившие зрителей победы над представительницей Болгарии Илиевой и израильтянкой Нельсон-Леви позволили ей выйти в финал.
В поединке за главную награду чемпионата ей противостояла японка Фунакубо Харуко, которая оказалась в финале благодаря отличной работе в партере в предыдущих схватках.
Победа досталась Силве после быстро и четко выполненного ути-мата, броска подхватом изнутри. Через девять лет после первого успеха лет бразильянка вновь стала лучшей в мире в своем весе.
Золотую медаль ей вручил спортивный директор МОК Кит Макконнел.
В весе до 73 кг чемпион мира 2017 года японец Хасимото Соити вернул себе былую форму, одержав на пути к финалу победу над действующим чемпионом мира Лашей Шавдатуашвилииз Грузии. С трибун его поддерживали члены семьи, не скрывавшие эмоций после решающей перед схваткой за "золото" победы.
В финале Хасимото ждал бронзовый призер Олимпиады Цогтбаатар Ценд-Очирын из Монголии, который запомнился в этот день блестяще проведенным победным болевым приемом против канадца Артура Маргелидона.
Молниеносная атака Ценд-Очирына в финале принесла Монголии первое "золото" чемпионатов мира с 2017 года. Учитывая результаты июньского турнира Большого шлема в Улан-Баторе, 2022-й год – весьма удачный для монгольского дзюдо.
Генеральный директор компании Ultima Group Макс-Эрве Жорж вручил победителю медаль, а экс-президент Монголии, глава монгольской ассоциации дзюдо Халтмаагийн Баттулга передал соотечественнику призовые.
Феноменальное мастерство продемонстрировали и дзюдоисты сборной Узбекистана. Их борьба ежедневно вызывает восторг на трибунах. В поединках, которые состоятся в воскресенье, у них есть надежда на медали. Это будет день, который нельзя пропустить!