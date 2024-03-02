Большой шлем по дзюдо в Ташкенте: итоги второго дня турнира

Мануэль Ломбардо (на фото) оказался сильнее Данила Лаврентьева в финале в весе до 73 кг. Француженка Кларисс Агбеньену в десятый раз выирала "золото" турниров Большого шлема по дзюдо.

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В столице Узбекистана Ташкенте завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо. На "Хумо Арене" в субботу зрителей ожидали не только захватывающие поединки, но и красочное шоу, демонстрирующее традиции и культуру Узбекистана.

Хоровое исполнение национального гимна Узбекистана трибуны слушали стоя.

Генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску поздравил Узбекскую федерацию дзюдо и поприветствовал Отабека Умарова, вице-президента Олимпийского совета Азии. Затем министр спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов официально открыл второй день турнира.

В финале в весовой категории до 73 кг Мануэль Ломбардо из Италии в упорной борьбе одолел Данила Лаврентьева, выступавшего в статусе нейтрального индивидуального спортсмена. Медали вручил вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.

"Вокруг столько прекрасных людей. Я чувствую себя как на юге Италии. Здесь было здорово бороться, и повторю, я действительно чувствовал поддержку зрителей", - сказал Ломбардо после победы.

В весе до 63 кг среди женщин француженка Кларисс Агбеньену на пути к десятому "золоту" Большого шлема победила в финале японку Момо Тацукава. Успешно проведенный болевой прием в конце схватки позволил ей одержать победу. Благодаря этому результату она попадает в восьмерку сеянных дзюдоисток на летних Олимпийских играх в Париже. Церемонию награждения провел Шахрулло Махмудов, заместитель министра спорта Республики Узбекистан.

"Это было очень приятно, зрители болели за меня. Это было потрясающе. Даже можно сказать, идеально. Еда была вкусной. Я собираюсь отпраздновать это событие со своей маленькой дочерью", - сказала Агбеньену после победы в решающей схватке.

В категории до 70 кг немка Мириам Буткерайт в решающей схватке победила иппоном опытную Марго Пино из Франции. Золотую медаль ей вручил главный рефери-директор Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

В весе до 81 кг лидер мирового рейтинга бельгиец Маттиас Кассе одержал победу в финале над выступающим за Австрию Шамилем Борчашвили. Медали вручил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

Прекрасно выступили во второй день турнира и узбекские дзюдоисты, порадовав своих болельщиков красивыми бросками и высокой техникой борьбы.

В воскресенье, заключительный день соревнований, на ковёр "Хумо Арены" в Ташкенте выйдут тяжеловесы.