Большой шлем по дзюдо в Ташкенте: "золото" Музаффарбека Туробоева

В столице Узбекистана Ташкенте завершился турнир Большого шлема по дзюдо. В заключительный день соревнований хозяевам удалось завоевать золотую и бронзовую награды, заняв в неофициальном общем зачёте третье место после Франции и Японии.

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Перед началом третьего, заключительного дня генеральный казначей Международной федерации дзюдо Насер аль-Тамими и президент Федерации дзюдо Таджикистана Исмоил Махмадзоир подписали историческое соглашение о проведении в Таджикистане чемпионата мира среди юниоров в этом году.

Трибуны ташкентской "Хумо Арены" были заполнены зрителями, которые ждали побед узбекских дзюдоистов.

В весовой категории до 100 кгих надежды оправдал Музаффарбек Туробоев. В финальной схватке ему противостоял победитель Гран-при Португалии этого года Матвей Каниковский. Туробоеву удалось провести приём на высшую оценку уже на 13 секунде. Золотую медаль победителю вручил президент Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Камилов.

"Я очень ценю поддержку моей страны, семьи и тренеров и думаю, что именно благодаря этому я сегодня победил. Спортсмены выигрывают и проигрывают, к счастью у меня сегодня всё получилось. Я выиграл уже две золотые награды на "Хумо Арене" на больших турнирах, это наполняет меня счастьем", - сказал Туробоев после финального поединка.

В весе до 78 кг среди женщин Рика Такаяма из Японии встретилась в финале с француженкой Фанни Эстель Посвит и одержала уверенную победу.Медали вручил генеральный директор IJF Влад Маринеску.

"Зрители в Ташкенте с музыкальными инструментами подбадривали меня. Я не уверена, болели ли они именно за меня, но это очень мотивировало", - сказала Такаяма после победы.

В категории до 90 кгнаграда высшего достоинства досталась Греции. Теодорос Целидисдважды заработал оценку вадза-ари в решающем поединке с болгарином Ивайло Ивановым. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан Ойбек Касимов вручил медали.

В весе свыше 78 кгу женщин первое место заняла китаянка Су Синь. В финале она оказалась сильнее Рури Такахаси из Японии, выиграв благодаря технично выполненному броску и последовавшему за ним удержанию. Церемонию награждения провел главный судья Международной федерации дзюдо Ки-Юнг Джеон.

В весовой категории свыше 100 кг Хёга Ота из Японии в финальной схватке одолел Тамерлана Башаева, выступавшего в статусе индивидуального нейтрального спортсмена. Победу японцу принес бросок на оценку вадза-ари. Награды вручил генеральный казначей IJF Насер Аль-Тамими.

Узбекистанские дзюдоисты в заключительный день турнира продемонстрировали высокую технику борьбы. К золоту Туробоева бронзовую награду добавил Давлат Бобонов, благодаря одному из самых красивых бросков турнира.

На следующей неделе нас ждёт Гран-при в австрийском Линце.