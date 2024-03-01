Большой шлем по дзюдо в Ташкенте: Узбекистан взял "золото"

By Euronews

В Ташкенте стартовал турнир Большого шлема по дзюдо.

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Мировой тур Международной федерации дзюдо (IJF) проходит без передышек: лишь одни выходные отдыха — и вот мы снова в Ташкенте, в сходящем с ума по дзюдо Узбекистане.

В этом году турнир Большого шлема разворачивается на "Хумо Арене", где с самого начала собралась шумная толпа.

В весе до 48 кг выступающая под нейтральным флагом спортсменка Сабина Гилязова завоевала "золото" в схватке с Абибой Абужакыновой из Казахстана. Обе они шли к победе, но Гилязова мастерски одолела соперницу, получив оценку "иппон".

Медали вручил генеральный директор Harvest Group Алмаз Альсенов.

В воздухе арены повисло напряжение: зрители с нетерпением ждали момента, когда узбекский дзюдоист Достон Рузиев выйдет на татами в своем первом финале Большого шлема. В нем он встретился с грузином Георгием Сардалашвили. Рев публики явно пошел узбеку на пользу: он воспользовался шансом, перекатился в партере и удержанием добился победы.

Медаль ему вручил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов.

Прежде всего, большое спасибо всем болельщикам, которые собрались здесь сегодня, это очень помогло мне! В будущем мы сделаем всё возможное, чтобы оправдать ожидания узбекского народа, продолжая завоевывать золотые медали! Достон Рузиев дзюдоист из Узбекистана

Публика далеко не осталась безмолвной и в финале в весе до 52 кг, ведь 20-летняя узбекская спортсменка Гулхаё Джураева готовилась завоевать свою первую медаль турнира Большого шлема, пробив себе путь к битве за "золото". И как удачно было выбрано место для этого!

Но бывалая французская дзюдоистка Амандин Бюшар продемонстрировала свой опыт, сместив соперницу, чтобы в упорной борьбе завоевать титул.

Медали им вручил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов.

Это мой второй раз в Ташкенте, первый раз был на чемпионате мира. Мне очень нравится публика здесь, потому что они живут дзюдо. И каждый раз, когда они видят красивое дзюдо, они кричат. Мне нравится такая атмосфера, и мне очень нравится бороться здесь, в Ташкенте! Амандин Бюшар дзюдоистка из Франции

Нурали Эмомали занял первое место в весе до 66 кг. После контратаки на "вазаари" он одержал победу после того, как Барух Шмаилов был дисквалифицирован за невступление в схватку.

Медали вручил президент Федерации дзюдо Таджикистана Исмоил Махмадзоир.

Новый виток давнего дзюдо-соперничества: в весе до 57 кг француженка Присцилла Ньето одержала победу над японкой Харукой Фунакубо. Золотую медаль ей вручил глава судейской коллегии Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

Помимо вручения медалей, местный дзюдоист продемонстрировал великое мастерство, поразив публику зрелищным "иппоном".

Мы вернемся в субботу — с новыми событиями.