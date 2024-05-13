Юридический комитет парламента Грузии поддержал закон об "иноагентах" в третьем чтении

By Euronews

Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал закон об "иноагентах" в третьем чтении за 67 секунд. Голосование в третьем чтении в парламенте ожидается во вторник.

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Чуть больше минуты потребовалось юридическому комитету парламента Грузии, чтобы одобреть в третьем чтении спорный законопроект об "иноагентах". Во вторник его должны рассмотреть в окончательном, третьем чтении и на пленарной сессии парламента.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала в интервью BBC наложить вето, на документ, когда он будет принят в третьем чтении. Однако она также заявила, что у проправительственных депутатов достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Все ночь у здания парламента Грузии проходила акция протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция называет аналогом российского закона об "иностранных агентах".

Согласно документу, СМИ, неправительственные организации и другие некоммерческие организации должны будут зарегистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20 % финансирования из-за рубежа.

Около 6 утра, как пишут местные СМИ, силовики начали оттеснять протестующих от здания парламента. Сообщается, что против них применили дубинки, слезоточивый газ и водометы.