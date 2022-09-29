Карта боевых действий по оценкам ISW, 29 сентября

Российское военное командование, возможно, не смогло создать информационное сопровождение для потенциального поражения российской группировки под Лиманом, несмотря на всё более тревожные разговоры о потенциальном украинском окружении Лимана. Так утверждают в Институте изучения войны, где указывают на значительные успехи украинцев вокруг Лимана за последние пару дней.

Министерство обороны России не привлекало внимания к текущим потерям России в районе Лимана и не подготовилось к развалу этого участка фронта — это, вероятно, ещё больше снизит и без того низкий моральный дух россиян.

Украинские войска наступают с нескольких направлений и работают над тем, чтобы завершить окружение российских войск.

Ликвидация лиманского котла может иметь серьёзные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей, и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям на западной границе Луганской области и в районе Северодонецка—Лисичанска.

В Институте изучения войны полагают, что российские власти продолжат посылать свежемобилизованных и недостаточно обученных новобранцев для пополнения сильно потрёпанных остатков различных частей, в том числе тех, которые ранее считались основой российских неядерных вооружённых сил.

В министерстве обороны Великобритании заявляют: за семь дней после объявленной Владимиром Путиным "частичной мобилизации" произошёл массовый отъезд россиян, стремящихся уклониться от призыва. Точные цифры неизвестны, но предположительно число уехавших превышает численность всей российской группировки, которая начала вторжение в феврале 2022 г.

В Институте изучения войны отмечают: российские власти начали ограничивать передвижение граждан в приграничные регионы, чтобы справиться с бегством из страны сотен тысяч мужчин.