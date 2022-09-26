Неожиданные итоги выборов в Италии

После подсчёта большинства голосов на парламентских выборах в Италии разделение между проигравшими и победителями оказалось менее значительным, чем это было в первые часы. Крупная победа правоцентристского блока стала возможной прежде всего благодаря успеху «Братьев Италии» Джоджи Мелони.

А вот её соратник по коалиции – Маттео Сальвини – наоборот переживает настоящий электоральный крах. Его «Лига» набрала менее десяти процентов голосов, а между тем ещё на европейских выборах 2019 её поддерживали более трети избирателей. Политологи отмечают, что значительная часть сторонников Сальвини перешла к Мелони, а столь сильное падение популярности грозит сменой руководства «Лиги».

В свою очередь, другой партнёр Джорджи Мелони по коалиции Сильвио Берлускони на этих выборах подтвердил позиции 2019 г., когда его партия «Вперёд, Италия» показала свой худший результат. Сейчас за неё проголосовали около 8% избирателей. Участие в победившем блоке даёт надежду Берлускони на возвращение в правительство.

Победу празднует «Движение 5 звёзд» Джузеппе Конте – это третья по уровню популярности партия в стране. Она получила 15%, лишь незначительно уступив главной оппозиционной силе – демократам. Наибольшую поддержку Конте оказали избиратели на юге Италии. Это связывают с рядом решений правительства, которое он возглавлял, в том числе гарантий минимального дохода.

В Демократической партии, которая не смогла преодолеть психологическую отметку в 20%, настроения невесёлые. Руководство называет день победы правоцентристов «печальным для страны» и готовится к дебатам о необходимости внутренней реорганизации.