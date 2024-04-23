С именами и без: партии Италии представили свои логотипы

By Euronews

Избирательная кампания в Италии на выборах в Европарламент официально стартовала — с представления партиями своих логотипов. Помимо броских цветов, лозунгов и символов, на эмблемах некоторых партий появились имена лидеров.

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До 16:00 понедельника политические партии Италии должны были предоставить свои логотипы в Министерство внутренних дел страны, тем самым сделав официальным старт своей предвыборной кампании. Одной из последних эмблему презентовала партия "Вперёд, Италия". На ней ярко выделена фраза: "Берлускони — президент".

Алессандро Баттилоккио, член парламента от партии "Вперёд, Италия":

"В июле прошлого года мы приняли принципиальное решение о включении имени Берлускони в устав, а не только в логотип "Вперёд, Италия".

Примеру партии "Вперёд, Италия" последовали "Лига" и "Братья Италии". На их лого появились имена лидеров — вице-премьера Маттео Сальвини и премьер-министра Джорджи Мелони.

Движение "Пять звёзд" решило пойти иным путём, указав хэштег #peace ("мир").

В Демократической партии мнения разделились, и даже возник переполох.

Микела Морс, журналист Euronews:

"Из всех крупных партий последней разместила свой логотип здесь, на Виминале, Демократическая партия, в руководстве которой возникли разногласия из-за желания секретаря Элли Шляйн указать своё имя на логотипе. Действительно, беспрецедентная персонализация партии, которая всегда избегала отождествления со своим секретарём, вызвала споры".

Наконец, Шляйн объявила о своём решении: она баллотируется в качестве ведущего кандидата в центральном округе и на островах, но её имени не будет на логотипе. Иначе это, по её словам, скорее внесло бы раскол, чем укрепило бы партию.

Что явно не стало бы подспорьем для демократов в борьбе за голоса избирателей на июньских выборах в Европарламент.