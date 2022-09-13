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Италия

Италия поворачивает направо: Джорджа Мелони может стать первой женщиной премьер-министром

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Сильвио Берлускони, Джорджа Мелони и Маттео Сальвини на митинге в Риме. Октябрь 2019 года
Сильвио Берлускони, Джорджа Мелони и Маттео Сальвини на митинге в Риме. Октябрь 2019 года   -   Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

За тринадцать дней до того, как граждане Италии отправятся на избирательные участки, в студии газеты Corriere della Sera состоялись единственные публичные дебаты между главными противниками.

Джорджа Мелони, лидер правой партии "Братья Италии", и возглавляющий левоцентристскую Демократическую партию Энрико Летта выступили против резкого роста цен на энергоносители и описали разное видение Европы.

Джорджа Мелони, лидер "Братьев Италии":

— Есть Германия, которая не согласна с ценой на газ, потому что у нее есть контракты с Россией, по которым немецкие компании платят треть от того, что платят итальянские, что также создает проблему конкурентоспособности. Мы хотим такую Европу, в которой Италия также могла бы отстаивать свои интересы и искать решения вместе с другими.

Летта раскритиковал Мелони за ее поддержку правительств Венгрии и Польши, которые, по его словам, хотят иметь право вето на решения, имеющие значение для Италии.

Энрико Летта, лидер Демократической партии:

— Нам нужна Европа, которая работает сплоченно, та, которая объединилась после пандемии и приняла исключительное решение, выделив Италии средства из Фонда восстановления и устойчивости. Это та Европа, в которой мы хотим двигаться вперед. Но нам нужно убрать право вето и обеспечить необходимые условия для того, чтобы быть эффективными и влиять на принятие решений в областях, где Европа этого сейчас не может делать из-за голосов тех, кто блокирует решения, и не хочет отказываться от своего права вето.

Всеобщие выборы в Италии пройдут 25 сентября.

По последним опросам, правоцентристская коалиция в составе "Братьев Италии" Мелони, "Лиги" Маттео Сальвини и партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, набирая совместно около 50% голосов, как ожидается, получит абсолютное большинство мест в Палате депутатов и Сенате. В то время как альянс левых сил во главе с демократами отстает от соперников на 20%.