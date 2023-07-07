Завещание Берлускони: старшие дети получили контроль над бизнес-империей

Пятеро детей Кавальере разделили его многомиллиардное состояние, Марина и Пьер Сильвио Берлускони получили контрольный пакет акций Fininvest. Не забыл политик и о "последней любви".

Марина и Пьер Сильвио Берлускони получили контроль над семейным холдингом Fininvest. Именно они были вовлечены в управление бизнес-империей при жизни отца.

Из обнародованного завещания экс-премьера, умершего 12 июня, следует, что доля старших детей Кавальере теперь составляет 53%. До этого каждому из них принадлежало чуть больше 7,5% акций. Остальное поделят трое младших наследников – Барбара, Элеонора и Луиджи.

Общее состояние покойного политика и медиамагната, включая недвижимость и предметы искусства, составляет порядка 6 млрд евро. Старшие наследники получили 60% активов.

Итальянские СМИ сообщают, что в рукописном письме, которое прилагалось к завещанию, отсутствовало имя самого младшего сына, что никак не лишает его прав на наследство.

По 100 миллионов полагается его брату Паоло и Марте Фашине, последней спутнице жизни бывшего премьера, которая была более чем на полвека младше его.

Ещё 30 миллионов достанутся Марчелло Делль Утри, близкому другу и сподвижнику Берлускони, осуждённому за связи с мафией.