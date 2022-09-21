Палата представителей США приняла закон с подачи конгрессмена Тома Малиновски, который вынуждает администрацию Байдена ввести санкции против почти 200 россиян, чьи имена указаны в "списке Навального": запрещённый в России Фонд борьбы c коррупцией назвал этих лиц "важнейшими сторонниками режима Путина и его войны против Украины". Перед голосованием Малиновски выступил на заседании Палаты представителей в поддержку законопроекта.

Закон условно назван "Акт о коррупции" (the CORRUPT Act) и направлен против ключевых пособников кремлёвского режима, выявленных активистами из Фонда борьбы с коррупцией, который возглавлял посаженный за решётку политик Алексей Навальный. В 2021 году Фонд выявил 35 ключевых коррупционеров путинского режима. В августе 2022 года Фонд определил еще 200 ключевых пособников и рекомендовал ввести против них санкции.

В список вошли "российские военные, федеральные министры, законодатели, сотрудники правоохранительных органов, олигархи и кремлевские пропагандисты". В отношении некоторых из них уже были введены санкции. "Акт о коррупции" ссылается на Закон Магнитского, принятый США ещё в 2012 году.

"Агрессия Путина против Украины стала возможной благодаря подавлению им инакомыслия в России, - заявил в палате Представителей Том Малиновски. - Этим законопроектом мы даем четкий сигнал от обеих партий о том, что Конгресс поддерживает народ Украины и тех храбрых россиян, которые просят нас принять меры против коррумпированных пособников Путина".

Кто попал в список?

В списке лиц, подлежащим санкциям, числятся помощник президента России Юрий Ушаков, зам.руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В нем также указаны первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, министры Михаил Мурашко, Дмитрий Патрушев, Валерий Фальков, Александр Козлов, Сергей Кравцов, Ольга Любимова, Денис Мантуров, Олег Матыцин, Максут Шадаев, Николай Шульгинов, а также председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев и глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

Среди крупных чиновников и бизнесменов в перечень внесены гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, глава "Почты России" Максим Акимов, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Кроме того, в списке оказались руководители ряда российских вузов, в том числе ректоры МГУ и СПбГУ Виктор Садовничий и Николай Кропачев, а также патриарх Кирилл (Владимир Гундяев).

В "списке Навального" упомянуты также предприниматели Роман Абрамович, гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев. В списке также фигурируют генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, ведущая информационной программы "Время" Екатерина Андреева.

Из деятелей культуры в него попали актеры Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, актриса Яна Поплавская, режиссеры Никита Михалков и Карен Шахназаров, дирижер Валерий Гергиев, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Расторгуев, продюсер Иосиф Пригожин.