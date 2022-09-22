ЕС примет 8-й пакет санкций против России

Новые санкции в ответ на объявленную Москвой "эскалацию": таков итог встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН. В неформальном саммите также принял участие глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

В совместном заявлении говорится, что 27 стран ЕС осуждают подготовку т.н. референдумов на оккупированных территориях, выступают против мобилизации в России, а также расценивают высказывания Владимира Путина о защите территориальной целостности как угрозу применения ядерного оружия.

В отношении России будут введены дополнительные ограничительные меры, это произойдёт в кратчайшие сроки по согласованию с нашими партнерами.



Я хочу особо подчеркнуть один важный момент. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом Киев осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, на восстановление полного контроля над своей территорией. Украина имеет право освободить оккупированные территории в пределах её международно признанных границ. И для этого мы продолжим поддерживать усилия Киева, предоставляя военную технику столько, сколько потребуется. Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по внешней политике

Т.н. референдумы в четырёх украинских регионах, частично занятых российской армией, пройдут с 23 по 27 сентября.Так, по заявлениям назначенных Москвой властей Запорожской области, голосование охватит 73% территории региона.

В четверг признанный Киевом глава Запорожья сообщил о российских ракетных ударах по областному центру.