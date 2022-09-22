ЕС примет 8-й пакет санкций против России

ЕС примет 8-й пакет санкций против РоссииКомментарии
Новые санкции в ответ на объявленную Москвой "эскалацию": таков итог встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН. В неформальном саммите также принял участие глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
В совместном заявлении говорится, что 27 стран ЕС осуждают подготовку т.н. референдумов на оккупированных территориях, выступают против мобилизации в России, а также расценивают высказывания Владимира Путина о защите территориальной целостности как угрозу применения ядерного оружия.
Т.н. референдумы в четырёх украинских регионах, частично занятых российской армией, пройдут с 23 по 27 сентября.Так, по заявлениям назначенных Москвой властей Запорожской области, голосование охватит 73% территории региона.
В четверг признанный Киевом глава Запорожья сообщил о российских ракетных ударах по областному центру.