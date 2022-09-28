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Россия

Власти США призывают своих граждан немедленно покинуть Россию

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 Euronews
Отражение посольства США в Мокве в витрине магазина на Новинском бульваре
Отражение посольства США в Мокве в витрине магазина на Новинском бульваре   -   Авторское право  Pavel Golovkin / Associated Press

Дипломатическое представительство США в Москве опубликовало 27 сентября предупреждение о мерах безопасности для граждан США, которые проживают или временно находятся в России. Власти призывают своих граждан воздержаться от поездок в РФ, а "тем, кто проживает или путешествует в России, следует немедленно покинуть" страну.

Посольство обращает внимание граждан США, что в связи с объявленной 21 сентября мобилизацией власти России "может отказаться признать гражданство США у лиц с двойным гражданством" и воспрепятствовать их выезду из России, а также призвать лица с двойным гражданством на военную службу.

В своём сообщении посольство указывает на значительное сокращение коммерческих авиарейсов из России. В случае полного отсутствия авиабилетов власти призывают своих граждан покидать территорию РФ наземными путями, на автомобилях и автобусах.

Судя по тону сообщения, очередное предупреждение связано с возможным закрытием границ России в связи с пока не объявленным военным положением. Кроме того в связи с частичной мобилизацией лица с паспортами обеих стран могут попасть в сферу интересов российских военкоматов. В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS заявил:

Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что США и наши союзники ответят решительно.
Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности