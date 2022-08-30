Искусственный интеллект пополнит казну

Во Франции искусственный интеллект анализирует теперь спутниковые изображения, что позволяет выявить незадекларированные плавательные бассейны. Местные налоговые органы стали применять этот метод с прошлого года, что позволило им обнаружить за это время более 20 тысяч таких бассейнов в девяти департаментах. Поясняет Марина Фаж, глава кадастрового отдела Главного управления государственных финансов:

– На этом спутниковом снимке виден бассейн рядом с домом. Но, если сверить с кадастровыми данными, то выясняется, что об этом бассейне нет никаких данных.

Сведения, собранные таким образом о 20 тысячах незадекларированных плавательных бассейнах позволят пополнить казну на 10 миллионов евро. Метод, разработанный в сотрудничестве с компанией Google, предполагается задействовать на всей территории Франции. По ряду оценок, это позволит увеличить налоговые сборы в общей сложности на 40 миллионов евро.

Летом в стране становится всё жарче, и заметно выросло число людей, захотевших обзавестись бассейном на своём участке, при этом далеко не все из них в силу ряда причин сообщили об этом в налоговые органы. Между тем наличие плавательного бассейна увеличивает стоимость жилья, что, в свою очередь, отражается на размере налога на недвижимость и муниципальных сборов.

В дальнейшем, как ожидается, благодаря использованию спутниковых методов и развитию новых технологий в поле зрения налоговой службы окажутся незадекларированные пристройки, веранды, садовые сараи и другие хозяйственные сооружения.