English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Франция

Искусственный интеллект пополнит казну

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Искусственный интеллект пополнит казну
Искусственный интеллект пополнит казну   -   Авторское право  Humphrey Muleba on Unsplash

Во Франции искусственный интеллект анализирует теперь спутниковые изображения, что позволяет выявить незадекларированные плавательные бассейны. Местные налоговые органы стали применять этот метод с прошлого года, что позволило им обнаружить за это время более 20 тысяч таких бассейнов в девяти департаментах. Поясняет Марина Фаж, глава кадастрового отдела Главного управления государственных финансов:

– На этом спутниковом снимке виден бассейн рядом с домом. Но, если сверить с кадастровыми данными, то выясняется, что об этом бассейне нет никаких данных.

Сведения, собранные таким образом о 20 тысячах незадекларированных плавательных бассейнах позволят пополнить казну на 10 миллионов евро. Метод, разработанный в сотрудничестве с компанией Google, предполагается задействовать на всей территории Франции. По ряду оценок, это позволит увеличить налоговые сборы в общей сложности на 40 миллионов евро.

Летом в стране становится всё жарче, и заметно выросло число людей, захотевших обзавестись бассейном на своём участке, при этом далеко не все из них в силу ряда причин сообщили об этом в налоговые органы. Между тем наличие плавательного бассейна увеличивает стоимость жилья, что, в свою очередь, отражается на размере налога на недвижимость и муниципальных сборов.

В дальнейшем, как ожидается, благодаря использованию спутниковых методов и развитию новых технологий в поле зрения налоговой службы окажутся незадекларированные пристройки, веранды, садовые сараи и другие хозяйственные сооружения.