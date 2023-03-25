Искусственный интеллект - угроза для рабочих мест?

Компания OpenAI, стоящая за разработкой популярного чат-бота ChatGPT, подсчитала, насколько различные профессии подвержены воздействию искусственного интеллекта (ИИ). Эти цифры поражают воображение.

Используя свою последнюю модель языка машинного обучения (LLM), недавно выпущенную версию GPT-4, а также опыт людей, исследователи изучили потенциальное влияние языковых моделей на профессии на рынке труда в США.

Хотя исследователи подчеркивают, что их работа далека от составления прогнозов, они обнаружили, что примерно 80 % рабочей силы в США отдадут 10 % своих профессиональных обязанностей GPT, или генеративным предварительно обученным преобразователем.

При этом около 19 % работников могут столкнуться с тем, что по меньшей мере половина их задач будут подвержены воздействию ИИ.

В статье, написанной специалистами OpenAI, OpenResearch и Университета Пенсильвании, рассматривается "подверженность" рабочих задач воздействию ИИ, при этом "без разграничения между эффектами дополнения или вытеснения рабочей силы".

Исследователи определили "подверженность" как оценку того, может ли доступ к системе, работающей на GPT, сократить время, необходимое человеку для выполнения конкретной рабочей задачи, по крайней мере, на 50 %.

Какие профессии называют наиболее "подверженными"?

При проведении исследования эксперты-люди и искусственный интеллект по отдельности определяли степень "подверженности" в различных профессиях. Языковая модель определила 86 профессий как "полностью подверженные".

Авторы отмечают, что "полная подверженность" не означает то, что задачи могут быть полностью автоматизированы с помощью этих технологий. В то же время это означает, что, по их оценкам, GPT могут сэкономить работникам "значительное количество времени при выполнении большой части их задач".

Самомнение языковой модели превзошло человеческую: люди определили лишь 15 профессий как максимально уязвимые, в то время как языковая модель - 86.

К профессиям, которые, по мнению людей, на 100% подвержены риску, относятся:

- Математики

- Специалисты по расчету налогов

- Финансовые цифровые аналитики

- Писатели и авторы

- Веб-дизайнеры и дизайнеры цифровых интерфейсов

Эксперты-люди также отметили и другие профессии с высокой угрозой "подверженности":

- Исследователи данных опросов (84,4 %)

- Писатели и авторы (82,5 %)

- Устные и письменные переводчики (82,4 %)

- Специалисты по связям с общественностью (80,6 %)

- Ученые-зоотехники (77,8 %)

А вот какие профессии отметили языковые модели как "подверженные" на 100 %:

- Математики

- Бухгалтеры и аудиторы

- Аналитики новостей, репортеры и журналисты

- Юридические секретари и административные помощники

- Менеджеры данных в области здравоохранения

- Аналитики по вопросам политики в области изменения климата

Языковые модели также выявили профессии, подверженные воздействию более чем на 90 %:

- Клерки по работе с корреспонденцией

- Инженеры по блокчейну

- Судебные репортеры и синхронные переводчики

- корректоры и маркировщики копий

"Мы заметили, что большинство профессий в той или иной степени подвержены воздействию GPTs. При этом в профессиях с более высокой заработной платой обычно представлено больше задач с высоким уровнем воздействия", - сделали вывод авторы.

Ограниченность исследования

Авторы отмечают ряд ограничений своего исследования, причем один из них, исследователь OpenAI Памела Мишкин, выделила их в Twitter.

"Современные GPT могут многое. В последние несколько лет мы наблюдаем, как они все лучше и лучше решают все более сложные задачи на все меньшем количестве примеров все менее и менее связанных задач, - написала она. - В статье рассматривается эта тенденция, а не какая-то конкретная модель, доступная сегодня".

Первое выявленное ограничение заключается в том, что подход авторов опирается на субъективность маркировки. Это может привести к необъективным суждениям относительно надежности и эффективности GPT при выполнении определенных рабочих задач в рамках профессий, незнакомых исследователям-людям.

Они также заявили, что результаты GPT-4 "чувствительны к изменениям в формулировке рубрики, порядке слов и подсказках", что означало различия в подсказках для людей и LLM.

Кроме того, авторы признают, что неясно, в какой степени профессии могут быть полностью разбиты на конкретные задачи, и не опускаются ли при таком подходе определенные категории навыков или целей, необходимых для компетентного выполнения работы.