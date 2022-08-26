English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Пока Европа переживает энергетический кризис, Россия сжигает газ

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Сжигание попутного газа на нефтедобывающем предприятии в Северной Дакоте
Сжигание попутного газа на нефтедобывающем предприятии в Северной Дакоте   -   Авторское право  AP Photo/Matthew Brown

Пока европейские потребители переживают рост тарифов на электроэнергию, у восточных границ ЕС Россия сжигает миллионы кубометров газа в день. Яркий факел виден над заводом по производству сжиженного топлива «Портовая» в Ленинградской области.

Как сообщают в аналитическом центре Rystad Energy, таким образом «Газпром» вероятнее всего избавляется от излишков газа, который предназначался для отправки в Германию. Поставки были сокращены после вторжения в Украину и санкций против Москвы. Германия считает это политическим решением. В «Газпроме» ссылаются на проблемы с техобслуживанием.

Газ на заводе «Портовая» может гореть и из-за неисправности, говорят эксперты, отмечая необычно длительное время сжигания таких объёмов топлива. Ситуация может вызывать серьёзную озабоченность и у экологов. Россия находится в лидерах по объёмам сжигаемого газа при добыче ископаемых, это влечёт за собой дополнительные выборосы CO2, а также продуктов горения, которые, в свою очередь, попадают в Арктику и ускоряют таяние льдов.

Ещё в апреле Российский союз промышленников предупреждал о том, что с началом войны и после введения санкций предприятия будут вынуждены в разы увеличить сжигание попутного газа даже под угрозой превышения нормативов и крупных штрафов – девать этот побочный продукт некуда.