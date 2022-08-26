Пока европейские потребители переживают рост тарифов на электроэнергию, у восточных границ ЕС Россия сжигает миллионы кубометров газа в день. Яркий факел виден над заводом по производству сжиженного топлива «Портовая» в Ленинградской области.

Как сообщают в аналитическом центре Rystad Energy, таким образом «Газпром» вероятнее всего избавляется от излишков газа, который предназначался для отправки в Германию. Поставки были сокращены после вторжения в Украину и санкций против Москвы. Германия считает это политическим решением. В «Газпроме» ссылаются на проблемы с техобслуживанием.

Газ на заводе «Портовая» может гореть и из-за неисправности, говорят эксперты, отмечая необычно длительное время сжигания таких объёмов топлива. Ситуация может вызывать серьёзную озабоченность и у экологов. Россия находится в лидерах по объёмам сжигаемого газа при добыче ископаемых, это влечёт за собой дополнительные выборосы CO2, а также продуктов горения, которые, в свою очередь, попадают в Арктику и ускоряют таяние льдов.

Ещё в апреле Российский союз промышленников предупреждал о том, что с началом войны и после введения санкций предприятия будут вынуждены в разы увеличить сжигание попутного газа даже под угрозой превышения нормативов и крупных штрафов – девать этот побочный продукт некуда.