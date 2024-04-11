В результате удара РФ разрушена самая мощная ТЭЦ в Киевской области

By Euronews

Жертвами российских обстрелов в Николаеве в четверг стали четыре человека, есть раненые.

РЕКЛАМА

В ночь на 11 апреля в результате массированной ракетной атаки РФ были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании "Центрэнерго" заявили, что в четверг рано утром была полностью разрушена Трипольская ТЭС в городе Украинка, это самая мощная электростанция в Киевской области.

Председатель наблюдательного совета компании "Центрэнерго" Андрей Гота сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в турбинном цехе станции произошел масштабный пожар. Все работники, находившиеся на смене во время обстрелов, живы.

В результате российской атаки пожары произошли на энергетических объектах во Львовской, Одесской и Запорожский областях.

В Харьковской области действуют графики аварийных отключений. Здесь сложилась самая тяжелая ситуация на фоне попыток российских сил отрезать Харьков от энергосистемы.

В четверг российские войска продолжили обстрелы украинских городов. В Николаеве погибли 4 человека, ранения получили еще 5 человек. Повреждены жилые дома, автомобили, промышленные объекты.

В Запорожской области в селе Гуляйполе вблизи линии фронта в результате российского обстрела пострадала местная жительница.

В 16 часов четверга российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия удара уточняются.

В результате российского обстрела Эсманской общины Шосткинского района, ранения получили два человека.

Комментируя российские удары по критической инфраструктуре, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Все наши европейские соседи и другие партнеры видят острую потребность Украины в системах ПВО".

Между тем Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия вновь атаковала страну десятками ракет и дронов, в том числе были применены шесть баллистических ракет. "Я уверен, что если бы те, от кого зависит их обеспечение Украины, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро", — подчеркнул глава ведомства.