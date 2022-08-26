Европа готовится к зиме в режиме экономии газа

Парламент Испании всё-таки проголосовал за принятие комплекса непопулярных мер, направленных на экономию электроэнергии и сокращение использования российского газа. В частности, теперь кондиционеры в общественных местах не могут быть настроены на температуру холоднее 27°C, а отопление зимой — теплее, чем на 19°C.

"Экономия энергии приносит пользу всем. Это помогает нам противостоять шантажу Путина, это экономия и дома, и в промышленном секторе. Это стратегические действия перед угрозой изменения климата", — заявила министр транспорта Испании Ракель Санчес Хименес.

Похожие ограничения ввела и Германия: с сентября в общественных местах будет выключена горячая вода, а температура воздуха не будет превышать 19°C. Отапливать коридоры и фойе станет запрещено, как и включать подсветку здания ночью. Приоритет на железной дороге будет отдаваться не пассажирским поездам, а составам, перевозящим уголь и нефть.

По данным местных СМИ, идею уменьшить ночную подсветку и установить лимиты температуры в магазинах подхватили и в Португалии. Сейчас правительство страны готовит подробный проект экономии энергии, он будет представлен португальцам в конце августа.

А Хорватия этой зимой готовится топить дома дровами: правительство предложило снизить НДС на древесину до 5% и полностью отменить этот налог на солнечные панели.