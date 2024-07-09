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Война в Украине, индийские наёмники, торговые связи. О чём говорили Путин и Моди?

Это первый визит Нарендры Моди в Россию с начала полномасштабной войны в Украине
Это первый визит Нарендры Моди в Россию с начала полномасштабной войны в Украине Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано
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Премьер-министр Индии побывал с двухдневным визитом в Москве, который завершился встречей с президентом России. Из уст Нарендры Моди вновь прозвучали призывы к мирному урегулированию конфликта в Украине.

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"Война — не решение. Среди оружия, пуль и бомб мирные переговоры не могут быть успешными". Такое заявление сделал премьер-министр Индии на встрече с президентом России в ходе своего двухдневного визита в Москву. Нарендра Моди призвал стороны к установлению диалога и пообещал оказать в этом содействие.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:

"Будь то война, борьба или террористический акт, каждый человек, который верит в человечество, испытывает боль, когда гибнут люди. Когда убивают невинных детей, когда мы видим, как они погибают, сердце обливается кровью. И эта боль ужасна".

Призыв Моди прозвучал через сутки после смертоносного российского удара по Киеву, в том числе - по главной детской больнице страны. Жертв и пострадавших - десятки, среди них есть дети.

Без поддержки, но и без осуждения

Известно, что индийский премьер попросил Путина об увольнении из российской армии граждан Индии, участвующих в боевых действиях в Украине, которые были, по выражению Моди, "введены в заблуждение".

В марте индийские власти заявили о раскрытии крупной сети, которая заманивала людей в Россию, обещая предоставить им работу. Но там их ждали курсы боевой подготовки и принудительная отправка в зону боевых действий.

СМИ пишут, что Кремль дал добро, и воюющих в Украине индийцев вернут на родину.

Нарендра Моди избегает прямого осуждения российского вторжения в Украину, хотя неоднократно призывал к мирным переговорам. Правда, на роль посредника в них индийский лидер не претендует, сказал позже пресс-секретарь президента РФ. Дмитрий Песков добавил, что Моди озвучил Путину свои предложения по урегулированию конфликта, не уточнив при этом, какие именно.

"Привилегированное партнёрство"

Москва и Нью-Дели стремятся укрепить торгово-экономические связи, но война в Украине этому явно мешает, считают некоторые аналитики. Впрочем, после введения санкций США и союзников в отношении РФ, Китай и Индия стали главными покупателями российской нефти.

"Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства", - сказал российский лидер во время встречи с главой индийского правительства.

На ней, среди прочего, Моди и Путин поставили цель увеличить объём двусторонней торговли с имеющихся 65 до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Значительная часть этого объёма приходится на энергетику и оборонную промышленность.

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