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Europe Decoded

Как накапливают и хранят природный газ в Евросоюзе

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 Jorge Liboreiro
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Хранилище природного газа
Хранилище природного газа   -   Авторское право  Jens Büttner/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Страны Евросоюза спешат накопить достаточно природного газа по мере приближения зимы. В ЕС есть 160 объектов для хранения более 100 млрд м3 газа. Это четверть от общего потребления. На Германию, Францию, Италию, Австрию и Нидерланды приходится 73% объёма хранилищ.

Страны Евросоюза спешат заполнить газовые хранилища по мере приближения зимы. Вот 6 вещей, которые нужно знать о накоплении этого энергоресурса в ЕС:

  1. В ЕС есть 160 объектов для хранения более 100 млрд м3 газа. Это четверть от общего потребления, составляющего 400 млрд м3.

  2. Газ можно хранить неограниченное время. Обычно его держат под землёй в соляных кавернах, водоносных пластах или порожних резервуарах. 

  3. Хранилища обычно поставляют 25-30% газа, используемого зимой. Имеется резерв на случай повышенного спроса на отопление и для смягчения эффекта от временных перебоев.

  4. Лишь 18 стран ЕС обладают ёмкостями для хранения газа. Остальные 9 имеют соглашения о доступе к запасам других в случае нехватки газа.

  5. Газ хранится неравномерно по странам Евросоюза. На Германию, Францию, Италию, Австрию и Нидерланды приходится 73% объёма.

  6. Страны ЕС обязаны заполнить свои газовые хранилища на 80% до 1 октября. Такое решение было принято после вторжения России в Украину для подготовки к прекращению поставок российского газа.

Посмотрите видеосюжет об этом, кликнув на фотографию в верхней части страницы.