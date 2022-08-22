Президент Сербии: "Не будет колонн беженцев"

Власти Сербии и Косова постараются достичь компромисса до конца августа, заявил сербский президент Александр Вучич.

В телевизионном обращении в воскресенье он призвал НАТО "выполнять свою работу" в Косове, отметив, что иначе Белград самостоятельно приступит к защите своего меньшинства.

"Не будет колонн беженцев. Мы спасем наш народ от преследований и погромов, если НАТО не захочет этого сделать, если силы KFOR не захотят этого сделать", - сказал Вучич.

Напряженность в регионе нарастает после завершившихся безрезультатно переговоров в Брюсселе, проходивших при посредничестве ЕС.

Новый конфликт между Белградом и Приштиной возник после того, как косовские власти объявили о перерегистрации автомобилей с сербскими номерами и выдаче временных документов для въезжающих в республику граждан Сербии.

Эти меры были анонсированы в конце июня, они должны были вступить в действие с августа. Однако в приграничных с Сербией районах на севере Косова вспыхнули протесты. Косовские сербы блокировали дороги и начали возводить баррикады. Введение новых правил было отложено на месяц - до первого сентября.

Руководство Косова подчеркивает, что эти требования - зеркальные меры. Белград уже около десяти лет применяет подобные правила для въезда по отношению к косовским албанцам.