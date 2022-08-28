Тысячи беженцев живут в лагерях на границе Сербии и Венгрии

Это лагерь для беженцев в пригороде Суботицы на севере Сербии. Сейчас в стране находятся более 10 000 мигрантов, в основном из Азии и Северной Африки, цель которых — нелегально пробраться в Евросоюз через венгерскую границу. Самые популярные направления — Франция, Италия и Германия.

В конце июля, когда этот и еще один лагерь неподалеку были обнаружены, в них жили лишь около 3 000 человек. Тогда такие цифры приводила сербская НКО Asylum Protecton Center. Сейчас — как минимум в три раза больше, пишет французская газета Le Monde.

Всего, по данным агентства Frontex, с начала года через Сербию в страны ЕС незаконно попали более 70 тысяч человек. Это рекорд с 2015 года, когда, по приказу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на границе возвели четырехметровую стену. Сейчас граница Сербии и Венгрии вновь стала самым активным маршрутом для нелегального въезда в Евросоюз, сообщили во Frontex.