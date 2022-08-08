166-й день войны в Украине: Россия готовится к контрнаступлению ВСУ

Война России с Украиной переходит в новую фазу. Об этом 6 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отметили, что российские оккупационные войска концентрируются на юге Украины в ожидании контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины или (возможно) в рамках подготовки к наступлению в регионе. Колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другой военной техники продолжают перенаправляться с Донбасса в южные регионы. Техника перебрасывается также из захваченных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Крыма.

"Батальонно-тактические группы, от 800 до 1000 военнослужащих, переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области", – говорится в сообщении.

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