166-й день войны в Украине: Россия готовится к контрнаступлению ВСУ

166-й день войны в Украине: Россия готовится к контрнаступлению ВСУКомментарии
Война России с Украиной переходит в новую фазу. Об этом 6 августа в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
В ведомстве отметили, что российские оккупационные войска концентрируются на юге Украины в ожидании контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины или (возможно) в рамках подготовки к наступлению в регионе. Колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другой военной техники продолжают перенаправляться с Донбасса в южные регионы. Техника перебрасывается также из захваченных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Крыма.
"Батальонно-тактические группы, от 800 до 1000 военнослужащих, переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области", – говорится в сообщении.
Мы следим за обновлением информации о ходе войны в Украине и связанных с ней новостей.
ООН призывает допустить международных инспекторов на Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских войск с 4 марта этого года. Атомная электостанция построенная и введенная в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века, стала крупнейшей в Европе и одной из крупнейших АЭС в мире.
Район Запорожской АЭС попал под усиленный обстрел на минувших выходных. Киев и Москва выдвигают взаимные обвинения в связи с угрозой таких обстрелов для энергоблоков. Кремль призывает Запад оказать давление на Киев, чтобы прекратить обстрел района АЭС.
До войны на станции работали более 10 тысяч человек. По заявлению российской администрации станции, сегодня все энергоблоки работают в штатном режиме.
Ранее российские власти выступали с заявлениями о том, что производимую на АЭС энегрию будут использовать внутри РФ, а Украина сможет закупать её, если захочет. В частности, об этом говорил российский вице-премьер Марат Хуснуллин:
«Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит [АЭС] будет работать на Украину. Не будет принимать — значит, будет работать на Россию, — сказал Хуснуллин. По его словам, все рабочие места на АЭС будут сохранены, — У нас большой опыт работы с атомными станциями [...] То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет».