201-й день войны в Украине: ВСУ отвоёвывает захваченные территории

201-й день войны в Украине: ВСУ отвоёвывает захваченные территорииКомментарии
За последние сутки (с воскресенья, 11 сентября) украинские войска вытеснили российскую армию из более двадцати населенных пунктов, продолжается взятие их под полный контроль. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На юге страны и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ уже освободили около 2 тысяч квадратных километров.
Аналитика американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете о ситуации на фронте в Украине:
"Украина переломила ход войны в свою пользу, но текущее контрнаступление в какой-то момент закончится. Оккупанты выстроят новую оборонную линию, а местами проведут локальные штурмы. ВСУ понадобится организовать новые атаки, чтобы освободить все территории. В связи с этим война затянется до 2023 года."
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе восстановлены водоснабжение и работа метро и наземного электрического транспорта, которые были прерваны после ракетного обстрела вечером 11 сентября.
Из сводки Генштаба Украины:
"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности, Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне совершили очередной террористический акт - нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей."
Президент Украины Владимир Зеленский об ударах российской артиллерии по инфрастуктуре Украины:
Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской — частичные проблемы с питанием.
В то же время российское Минобороны России прожолжает говорить о "высокоточных ударах по военным объектам" (из сводки 11 сентября):
Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.
В харьковской области жители встречают военных ВСУ, освободивших к утру 12 сентября новые территории.
В части регионов, по словам представителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, восстановили подачу электричества (в Сумской и Днепропетровской областях) и водоснабжения (в Сумской и Полтавской областях), в других областях проблемы продолжаются. В Харьковской области постепенно начали восстанавливать электроснабжение.