201-й день войны в Украине: ВСУ отвоёвывает захваченные территории

За последние сутки (с воскресенья, 11 сентября) украинские войска вытеснили российскую армию из более двадцати населенных пунктов, продолжается взятие их под полный контроль. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На юге страны и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ уже освободили около 2 тысяч квадратных километров.