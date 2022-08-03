Текстовая трансляция Euronews | Военные учения Китая "нарушают территориальные воды Тайваня"Комментарии
Китайские военные учения, объявленные в отместку за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, нарушают территориальные воды Тайваня, заявило в среду министерство обороны острова.
Пелоси во вторник прилетела на Тайвань, который Китай считает своей территорией, став самым высокопоставленным американским чиновником посетившим остров за последние 25 лет.
Пекин в ответ заявил о проведении военных учений и серии целенаправленных операций для "защиты национального суверенитета".
Вооруженные силы США и Индонезии также начали ежегодные боевые учения на индонезийском острове Суматра. К двум странам впервые присоединились участники и из других стран региона, озабоченные растущей активностью Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Китай заявил, что военные учения вблизи Тайваня "необходимы и законны" после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Учения, которые пройдут в 20 километрах от побережья Тайваня, "являются необходимой и законной мерой для противодействия серьезным провокациям некоторых американских политиков и борцов за независимость Тайваня", - заявила журналистам представитель министерства иностранных дел Хуа Чуньин.
Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил в среду, что "те, кто оскорбляет Китай, будут неизбежно наказаны".
"Это чистейший фарс. Под видом "демократии" США нарушают суверенитет Китая", - сказал министр в кулуарах встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене.
Япония заявила, что "обеспокоена" обещанными Пекином "целенаправленными военными действиями" в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку некоторые из которых будут проходить в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Токио "выразил Китаю свою обеспокоенность, учитывая характер военных действий", которые включают "стрельбу боевыми патронами".
"Мир и стабильность в Тайваньском проливе важны не только для безопасности нашей страны, но и для международной стабильности, - сказал представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно, - Последовательная позиция Японии всегда заключалась в мирном решении вопросов, связанных с Тайванем, путем диалога".
Отвечая на вопрос, поддержит ли Токио визит Пелоси, Мацуно сказал, что японское правительство "не в состоянии комментировать международные визиты спикера Пелоси".
Тайбэйский аэропорт Таоюань в четверг отменит до 40 рейсов (на прилет и на вылет) из-за масштабных военных учений, проводимых Китаем, пишут местные СМИ со ссылкой на авиационные власти.
Китайские учения перекроют международные маршруты, которые проходят через Тайвань, и серьезно повлияют на воздушное сообщение острова, сообщает издание "Чжунши синьвэньван".
Пекин уже начал стрельбу дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе. Руководство Китая также планирует пуски ракет с неядерной боевой частью в акваториях к востоку от Тайваня.
С 4 по 7 августа китайская армия проведет учения в шести акваториях вокруг Тайваня. Некоторые из этих акваторий Тайвань считает своими территориальными водами.
Тайбэйский аэропорт Таоюань в четверг отменит до 40 рейсов (на прилет и на вылет) из-за масштабных военных учений, объявленных Вооруженными силами КНР в разных районах вокруг Тайваня.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает "стремление США доказать всем свою безнаказанность".
Рейс, на которым спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась на Тайвань во вторник, стал самым отслеживаемым в истории Flightradar24.
"В момент приземления в Тайбэе за (рейсом) SPAR19 наблюдали более 708 000 человек по всему миру, что делает его самым отслеживаемым рейсом в истории Flightradar24", - говорится в заявлении онлайн-сервиса.
После взлета из Куала-Лумпура за военным самолетом, в котором она летела, следили более 200 000 человек. "Это число "продолжало расти по мере приближения самолета к Тайваню", - говорится на сайте.
Этот "беспрецедентный и длительный интерес к полету создал большую нагрузку на инфраструктуру Flightradar24", - продолжает служба.
Технические специалисты мобилизовали свои силы, но "к сожалению, учитывая количество пользователей, пришлось ввести в действие "комнату ожидания", которая ограничивает время доступа для неабонентов".
Обычная версия была переустановлена вскоре после приземления американского политика.
Тайвань "не отступит" перед угрозой применения оружия, заявила президент Цай Инвэнь.
"Перед лицом намеренно усиленных военных угроз Тайвань не отступит. Мы будем (...) продолжать защищать демократию".
"Мы не откажемся от наших обязательств перед Тайванем", - заявила в среду спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Сегодня наша делегация... прибыла на Тайвань, чтобы однозначно заявить, что мы не откажемся от наших обязательств перед Тайванем и что мы гордимся нашей прочной дружбой", - сказала она.
Южная Корея призывает к диалогу для "поддержания мира и стабильности в регионе".
"Позиция нашего правительства заключается в поддержании тесной связи с заинтересованными сторонами... учитывая важность мира и стабильности в регионе посредством диалога и сотрудничества", - сказал журналистам представитель президентской канцелярии в среду.
Пелоси должна сегодня отправиться в Сеул в рамках своего азиатского турне.
О программе Пелоси в Сеуле было сообщено мало подробностей. Единственной подтвержденной встречей в Южной Корее на данный момент является встреча со спикером Национального собрания Ким Чжин Пё в четверг.
"Мы приветствуем визит г-жи Пелоси в Корею", - заявили в офисе президента, добавив, что надеются на "многие результаты".
Президент Юн Сок Ёль не будет встречаться с Пелоси, так как в настоящее время он находится в отпуске, добавил чиновник.