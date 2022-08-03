Текстовая трансляция Euronews | Военные учения Китая "нарушают территориальные воды Тайваня"

Китайские военные учения, объявленные в отместку за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, нарушают территориальные воды Тайваня, заявило в среду министерство обороны острова.

Пелоси во вторник прилетела на Тайвань, который Китай считает своей территорией, став самым высокопоставленным американским чиновником посетившим остров за последние 25 лет.

Пекин в ответ заявил о проведении военных учений и серии целенаправленных операций для "защиты национального суверенитета".

Вооруженные силы США и Индонезии также начали ежегодные боевые учения на индонезийском острове Суматра. К двум странам впервые присоединились участники и из других стран региона, озабоченные растущей активностью Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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