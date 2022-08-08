Россию призывают дать МАГАТЭ доступ на Запорожскую АЭС

Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал указ о проведении референдума о присоединении захваченной части региона к России.

По данным российских информагентств, референдумы в Запорожье и Херсонской области могут быть организованы в начале сентября.

В воскресенье вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аннексия оккупированных территорий закроет путь для переговоров с Москвой.

На этом фоне страны мира и международные организации продолжают призывать к остановке боевых действий в районе Запорожской АЭС. В пятницу станция подвергласьартиллерийскому обстрелу, в котором Москва и Киев обвинили друг друга. В субботу украинский персонал станции сообщил, что пришлось остановить один энергоблок из трёх. МАГАТЭ призывает Россию, которая контролирует АЭС, допустить туда экспертов.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

"Боевые действия вблизи атомной станции опасны, и мы вновь призываем Россию прекратить все операции на украинских ядерных объектах и вернуть Украине полный контроль над ними. Со своей стороны, мы продолжаем поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям и оказанию помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности на ядерных объектах".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "самоубийством" атаку на любую атомную станцию и также выразил надежду на то, что эксперты МАГАТЭ смогут получить доступ на Запорожскую АЭС.