English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина
Live

Текстовая трансляция Euronews | Зеленский осудил доклад Amnesty

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Участница митинга в центре Киева.
Участница митинга в центре Киева.   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Президент Владимир Зеленский в четверг вечером осудил доклад неправительственной организации Amnesty International, в котором Киев обвиняется в создании угрозы для гражданского населения в ходе войны с Россией.

В своем ежедневном видеообращении украинский лидер сказал, что НКО "пытается амнистировать террористическое государство". "Агрессия против нашего государства является необоснованной, захватнической и террористической. Если кто-то пишет отчет, в котором жертва и агрессор каким-то образом ставятся в равное положение, если анализируются определенные данные о жертве, а действия агрессора игнорируются, с этим нельзя мириться", - сказал он.

Тем временем, Amnesty International в своем докладе настаивает на том, что украинская тактика "никоим образом не оправдывает неизбирательные удары России", от которых страдают мирные жители.

Белый дом в четверг обвинил Россию в подготовке к созданию ложных доказательств для обвинения Украины в ударе по тюрьме в Еленовке, в которой погибли десятки украинских военнопленных и которая находится на территории, контролируемой российской армией.

"Мы считаем, что русские попытаются подставить украинские вооруженные силы до того, как журналисты и потенциальные следователи прибудут на место нападения", - сказал представитель Белого дома по стратегическим вопросам Джон Кирби, ссылаясь на информацию, полученную разведывательными службами США.

В пятницу ожидается встреча между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский и турецкий лидеры должны обсудить войну в Украине и новый виток напряженности в Сирии.

Следите за развитием событий в нашей текстовой трансляции. Время указано центральноевропейское.

08:45

Британская разведка опубликовала очередной ежедневный отчет:

- После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской атомной электростанции остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность и надежность нормальной работы станции.

- Российские силы, вероятно, действуют в районах, прилегающих к электростанции, и использовали артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра.

- Российские силы, вероятно, использовали территорию объекта, и, в частности, прилегающий к нему город Энергодар, для отдыха, используя защищенный статус атомной электростанции, чтобы снизить риск для своей техники и персонала от ночных украинских атак.
 

07:48

Украинские и российские тролли нападают на отчеты Amnesty International в социальных сетях, сообщила глава НКО Аньес Калламар. "Это называется военной пропагандой, дезинформацией, ложной информацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", - написала она в Twitter. 

Накануне Amnesty опубликовали очет о том, что украинская армия ставит под угрозу гражданское население. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал публикацию, назвав ее попыткой "амнистировать страну-террориста". 

07:37

Украина перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты из-за контрнаступательных операций, считает Институт исследования войны (ISW). 

В своем ежендевном отчете институт отмечает, что российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и на запад Запорожской области и, похоже, оставили намерение захватить Славянск и Северск. Россия также перебрасывает военную технику - в частности, артиллерию и авиацию - в Крым из других регионов Украины.

В прошлом российские силы приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, отдавая приоритет захвату Луганской области, но это делалось исходя из меняющихся приоритетов командиров. 

В данном случае российская армия реагирует на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области. Когда украинские войска отбили попытку России захватить Киев в начале войны, россияне сконцентрировали свои усилия на востоке. Начало контроперации Украины в Херсоне в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны, считают в ISW.


 

07:04

Еще три судна с кукурузой покинули украинские порты "Одесса" и "Черноморск", свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. На борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы.

Ранее Координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход трех судов через морской гуманитарный коридор. 

Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet, говорится в сообщении министерства.