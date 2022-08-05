Текстовая трансляция Euronews | Зеленский осудил доклад Amnesty

Текстовая трансляция Euronews | Зеленский осудил доклад AmnestyКомментарии
Президент Владимир Зеленский в четверг вечером осудил доклад неправительственной организации Amnesty International, в котором Киев обвиняется в создании угрозы для гражданского населения в ходе войны с Россией.
В своем ежедневном видеообращении украинский лидер сказал, что НКО "пытается амнистировать террористическое государство". "Агрессия против нашего государства является необоснованной, захватнической и террористической. Если кто-то пишет отчет, в котором жертва и агрессор каким-то образом ставятся в равное положение, если анализируются определенные данные о жертве, а действия агрессора игнорируются, с этим нельзя мириться", - сказал он.
Тем временем, Amnesty International в своем докладе настаивает на том, что украинская тактика "никоим образом не оправдывает неизбирательные удары России", от которых страдают мирные жители.
Белый дом в четверг обвинил Россию в подготовке к созданию ложных доказательств для обвинения Украины в ударе по тюрьме в Еленовке, в которой погибли десятки украинских военнопленных и которая находится на территории, контролируемой российской армией.
"Мы считаем, что русские попытаются подставить украинские вооруженные силы до того, как журналисты и потенциальные следователи прибудут на место нападения", - сказал представитель Белого дома по стратегическим вопросам Джон Кирби, ссылаясь на информацию, полученную разведывательными службами США.
В пятницу ожидается встреча между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский и турецкий лидеры должны обсудить войну в Украине и новый виток напряженности в Сирии.
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Британская разведка опубликовала очередной ежедневный отчет:
- После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской атомной электростанции остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность и надежность нормальной работы станции.
- Российские силы, вероятно, действуют в районах, прилегающих к электростанции, и использовали артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра.
- Российские силы, вероятно, использовали территорию объекта, и, в частности, прилегающий к нему город Энергодар, для отдыха, используя защищенный статус атомной электростанции, чтобы снизить риск для своей техники и персонала от ночных украинских атак.
Украинские и российские тролли нападают на отчеты Amnesty International в социальных сетях, сообщила глава НКО Аньес Калламар. "Это называется военной пропагандой, дезинформацией, ложной информацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", - написала она в Twitter.
Накануне Amnesty опубликовали очет о том, что украинская армия ставит под угрозу гражданское население. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал публикацию, назвав ее попыткой "амнистировать страну-террориста".
Украина перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты из-за контрнаступательных операций, считает Институт исследования войны (ISW).
В своем ежендевном отчете институт отмечает, что российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и на запад Запорожской области и, похоже, оставили намерение захватить Славянск и Северск. Россия также перебрасывает военную технику - в частности, артиллерию и авиацию - в Крым из других регионов Украины.
В прошлом российские силы приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, отдавая приоритет захвату Луганской области, но это делалось исходя из меняющихся приоритетов командиров.
В данном случае российская армия реагирует на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области. Когда украинские войска отбили попытку России захватить Киев в начале войны, россияне сконцентрировали свои усилия на востоке. Начало контроперации Украины в Херсоне в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны, считают в ISW.
Еще три судна с кукурузой покинули украинские порты "Одесса" и "Черноморск", свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. На борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы.
Ранее Координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход трех судов через морской гуманитарный коридор.
Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet, говорится в сообщении министерства.