Текстовая трансляция Euronews | Зеленский осудил доклад Amnesty

Президент Владимир Зеленский в четверг вечером осудил доклад неправительственной организации Amnesty International, в котором Киев обвиняется в создании угрозы для гражданского населения в ходе войны с Россией.

В своем ежедневном видеообращении украинский лидер сказал, что НКО "пытается амнистировать террористическое государство". "Агрессия против нашего государства является необоснованной, захватнической и террористической. Если кто-то пишет отчет, в котором жертва и агрессор каким-то образом ставятся в равное положение, если анализируются определенные данные о жертве, а действия агрессора игнорируются, с этим нельзя мириться", - сказал он.

Тем временем, Amnesty International в своем докладе настаивает на том, что украинская тактика "никоим образом не оправдывает неизбирательные удары России", от которых страдают мирные жители.

Белый дом в четверг обвинил Россию в подготовке к созданию ложных доказательств для обвинения Украины в ударе по тюрьме в Еленовке, в которой погибли десятки украинских военнопленных и которая находится на территории, контролируемой российской армией.

"Мы считаем, что русские попытаются подставить украинские вооруженные силы до того, как журналисты и потенциальные следователи прибудут на место нападения", - сказал представитель Белого дома по стратегическим вопросам Джон Кирби, ссылаясь на информацию, полученную разведывательными службами США.

В пятницу ожидается встреча между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский и турецкий лидеры должны обсудить войну в Украине и новый виток напряженности в Сирии.

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