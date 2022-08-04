Текстовая трансляция Euronews | МАГАТЭ обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС

США в среду ратифицировали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Сенат одобрил резолюцию подавляющим большинством голосов (95 - "за", 1 - "против"). Ранее эти протоколы ратифицировали Италия и Франция.

Запорожская АЭС, находящаяся на оккупированной российскими войсками территории, "полностью вышла из-под контроля", ситуация на ней "очень напряженная", заявил генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. МАГАТЭ просит российские власти допустить своих специалистов на крупнейшую в Европе АЭС.

Первое судно с зерном, покинувшее Украину и пересекшее Черное море, прошло проверку в Стамбуле и отправилось в Ливан. Украина заявила, что 17 других судов "загружены и ожидают разрешения на отплытие", но детали пока неизвестны.

Американская разведка считает, что Россия пытается сфабриковать доказательства удара по тюрьме для военнопленных в Еленовке в результате которого погибли 53 человека и еще десятки получили ранения, сообщает "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на анонимные источники, знакомые с результатами разведки.

Россия утверждает, что украинские военные использовали ракетные установки, поставленные США, для нанесения удара по тюрьме в Еленовке. Киев отрицает этот факт.

В среду разведывательное подразделение министерства обороны Украины заявило, что располагает доказательствами того, что пророссийские сепаратисты, поддерживаемые Кремлем, вступили в сговор с ФСБ России и группой наемников "Вагнер", чтобы заминировать барак тюрьмы перед "использованием легковоспламеняющегося вещества, которое привело к быстрому распространению огня в помещении".