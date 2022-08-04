Текстовая трансляция Euronews | МАГАТЭ обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС

Текстовая трансляция Euronews | МАГАТЭ обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭСКомментарии
США в среду ратифицировали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Сенат одобрил резолюцию подавляющим большинством голосов (95 - "за", 1 - "против"). Ранее эти протоколы ратифицировали Италия и Франция.
Запорожская АЭС, находящаяся на оккупированной российскими войсками территории, "полностью вышла из-под контроля", ситуация на ней "очень напряженная", заявил генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. МАГАТЭ просит российские власти допустить своих специалистов на крупнейшую в Европе АЭС.
Первое судно с зерном, покинувшее Украину и пересекшее Черное море, прошло проверку в Стамбуле и отправилось в Ливан. Украина заявила, что 17 других судов "загружены и ожидают разрешения на отплытие", но детали пока неизвестны.
Американская разведка считает, что Россия пытается сфабриковать доказательства удара по тюрьме для военнопленных в Еленовке в результате которого погибли 53 человека и еще десятки получили ранения, сообщает "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на анонимные источники, знакомые с результатами разведки.
Россия утверждает, что украинские военные использовали ракетные установки, поставленные США, для нанесения удара по тюрьме в Еленовке. Киев отрицает этот факт.
В среду разведывательное подразделение министерства обороны Украины заявило, что располагает доказательствами того, что пророссийские сепаратисты, поддерживаемые Кремлем, вступили в сговор с ФСБ России и группой наемников "Вагнер", чтобы заминировать барак тюрьмы перед "использованием легковоспламеняющегося вещества, которое привело к быстрому распространению огня в помещении".
Российская армия обстреляла Днепропетровскую область, по городу Никополь выпустили 60 "Градов", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу региона Валентина Резниченко. По сообщениям, повреждены десятки домов, одна женщина ранена.
"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Под вражеский удар попали два района области - Никопольский и Криворожский", - сказал Резниченко.
Российская система ПВО ночью отразила удар ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью, сообщает ТАСС со ссылкой на оккупационные власти.
"По мосту не наносилось никаких ударов. Были попытки, но все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, все это фейки", - сказал поставленный Россией глава области Кирилл Стремоусов.
Россияне ранее сообщали, что Антоновский мост в Херсонской области будет открыт для движения транспорта после ремонта на следующей неделе.
В четверг британская разведка сообщила, что российские силы почти наверняка установили в воде пирамидальные радарные отражатели возле недавно поврежденных Антоновского и соседнего железнодорожного моста в Херсоне.
Подобные отражатели используются, чтобы затруднить наведение ракет на мосты. "Установка отражателей подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает от увеличения дальности и точности систем, поставляемых Западом", - считают британцы.
Российские силы, вероятно, используют украинскую Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, пишет Институт исследования войны (ISW) в своей ежедневной сводке.
Их цель, по мнению исследователей, - "подорвать волю западных держав в оказании военной поддержки украинскому контрнаступлению".
ISW также полагает, что российские силы подожгли тюремный комплекс с украинскими военнопленными в оккупированной Донецкой области, обвинив Украину в использовании западной военной техники. Это, "вероятно, усилит нерешительность США в отношении продолжения поставок HIMARS Украине".
Российские войска продолжают наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока, пишет институт. Сообщается, что они формируют ударную группу, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск на севере Херсонской области или нанести им ответный удар.
"Российские оккупационные власти могут разрешить как личное, так и онлайн-голосование на предстоящих псевдореферендумах о присоединении оккупированной украинской территории к России, что позволит России более просто сфальсифицировать результаты голосования", - пишется в сводке.
Украина нарушает законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах, пытаясь отразить российское вторжение, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
"Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура", - говорится в докладе.
Правозащитники изучали ведение боя в Николаевской, Донецкой и Харьковской областях, обнаружив доказательства того, что украинские силы наносили удары из жилых районов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах этих регионов.
Большинство жилых районов, в которых располагались украинские солдаты, находились в нескольких километрах от линии фронта, для ведения боя существовали альтернативы, которые не подвергали бы опасности мирных жителей, например, военные базы, густые леса или другие постройки, расположенные дальше от жилых районов.
"Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права," - отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
"Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные," - добавила она.
При этом исследователи отметили, что не каждое российское нападение происходило по этому образцу. В некоторых случаях Amnesty International пришла к выводу, что Россия совершила военные преступления. Речь идет в том числе о некоторых районах Харькова, где Россия совершала удары по жилым районам, в которых Amnesty не обнаружила доказательств нахождения украинских сил.
"Многие российские удары, задокументированные Amnesty International в последние месяцы, наносились с использованием оружия неизбирательного действия, в том числе запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов или другого оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Практика украинских военных размещать военные объекты в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России", - говорится в отчете.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад", - сказал он в интервью гонконгской газете South China Morning Post.
По его словам, после 24 февраля Киев официально запрашивал переговоры с Пекином. "Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно", - отметил Зеленский.
"Китай - очень мощное государство и мощная экономика, поэтому он может повлиять на Россию политически и экономически, - считает Зеленский. - Мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации".