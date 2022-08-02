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Полк "Азов" признан в России террористической организацией

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 euronews
Фото пресс-службы полка "Азов": один из защитников Мариуполя, май 2022
Фото пресс-службы полка "Азов": один из защитников Мариуполя, май 2022   -   Авторское право  Dmytro Kozatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" террористической организацией, сообщает ТАСС. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как заявили в Верховном суде России, решение принято по запросу генерального прокурора о том, чтобы "признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность" на территории России.

В то же время, мотивы решения суда остаются неизвестными. Большая часть заседания Верховного суда была проведена в закрытом режиме. Известно, что в суде были представлены интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подверглись пыткам боевиками полка "Азов".

Участники организации, признанной судом террористической, подлежат уголовной ответственности. Создатели и руководители наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей, а рядовые участники - на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.