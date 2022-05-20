Текстовая трансляция Euronews | Зеленский стал человеком года по версии Time | 86-й день войны

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Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году комик вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", - говорится в публикации.

Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место. На втором - генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, который был назван человеком года в 2021-м. Третье место - у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.