Первый корабль с украинским зерном задерживается

Сухогруз "Рацони" — первый корабль, везущий украинское зерно — задерживается в пути. По заявлению турецких представителей Международного координационного центра, предполагалось, что судно подойдёт ко входу в Босфор во второй половине дня во вторник. Но из-за ухудшения погоды "Рацони" бросит якорь только ближе к полуночи.

При этом по данным СМИ, в ночь на вторник экипаж отключил систему, позволяющую отслеживать местоположение судна.

Пункт назначения "Рацони" — ливанский порт Триполи, туда он везёт 26 тысяч тонн кукурузы. Вслед за ним из трёх украинских портов должны выйти ещё полтора десятка судов, везущих около 600 тысяч тонн зерна и масла.

У Босфора сухогруз досмотрят представители ООН, России, Турции и Украины — в рамках заключённых в Стамбуле договорённостей.

Всего, по данным СМИ, из-за войны Украина до сих пор не может экспортировать более 20 миллионов тонн сельхозпродукции.