"Герои нужны Украине живыми": Зеленский подтвердил эвакуацию военных с "Азовстали"

Более 260 украинских военных в том числе 53 раненых вывезены с комбината "Азовсталь" и доставлены на территорию самопровозглашенной ДНР.

Эту информацию подтвердили в Киеве, но уточнили, что все они после оказания им медицинской помощи вернутся домой в "рамках процедуры обмена".

При этом число оставшихся на "Азовстали" военных неизвестно. По оценкам экспертов, их количество может составлять от нескольких сотен до 1000 человек. Российские СМИ называют цифру в две тысячи.

После завершения эвакуации украинские власти заявили, что миссия бойцов "Азова", продержавших оборону завода в течение 82 дней, завершена.

В своем ночном обращении украинский президент поблагодарил Красный Крест и ООН за содействие в переговорах о прекращении огня и эвакуацию. Владимир Зеленский отметил, что в этот тяжелый день как и всегда власти руководствовались одним принципом - герои нужны Украине живыми".

Бои на "Азовстали" в разрушенном Мариуполе стали символом украинского сопротивления на протяжении почти трехмесячного вторжения России.

Большинство мирных жителей, которые нашли убежище на огромном заводе советской эпохи, были вывезены оттуда в начале мая.

При этом Киев заявляет об успехе на северо-востоке, где батальон теробороны контратаковал и оттеснил российские силы от Харькова вплоть до границы.

Тем временем бои в Донбассе продолжаются. Украинская сторона заявляет о по меньшей мере 10 жертвах среди мирного населения в результате российских обстрелов Северодонецка и Лисичанска.

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