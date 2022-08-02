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мир

Аз-Завахири, Аль-Кайда, Талибан и ИГИЛ: мнение эксперта

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 Кнарик Хачатрян
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Лидер Аль-Кайды Айман аз-Завахири
Лидер Аль-Кайды Айман аз-Завахири   -   Авторское право  Mazhar Ali Khan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Смерть Аймана аз-Завахири стала еще одним серьёзным ударом по "Аль-Кайде", которая изо всех сил пыталась сохранить своё влияние в тех частях мира, где когда-то была крупной силой. "У организации всегда были особые отношения с талибами в Афганистане",  - рассказала в интервью Euronews эксперт Наташа Линдштадт из британского Университета Эссекса:

"Не только у аз-Завахири в частности, но и у "Аль-Кайды" в целом действительно были довольно тесные отношения с талибами. Они очень близки. Даже браки между собой заключали. Эти отношения очень глубокие, и это не просто отношения по расчету. В отличие от отношений движения Талибан с группировкой Исламское государство, там речь идёт о заклятых врагах".

"Аль-Кайда уже не та боевая сила, какой она когда-то была. На пике своего могущества организация представляла собой невероятную угрозу не только на Ближнем Востоке и в регионе в целом, но, конечно, и на Западе; она была на пути к созданию биологического оружия. Но сейчас ей действительно не хватает влияния. И подъём группировки Исламское государство доказал это. На самом деле, когда аз-Завахири пытался получить контроль над ситуацией в Сирии и руководить филиалом - Фронтом ан-Нусра - он хотел, чтобы выполнялись его предписания, то никто и не слушал лидера Аль-Кайды".

Айман аз-Завахири скрывался на конспиративной квартире в Кабуле и был убит выпущенной с беспилотника ракетой по приказу президента США Джо Байдена. Эта спецоперация стала первым ударом американцев по "Аль-Кайде" в Афганистане с момента вывода американских войск год назад.