Афганистан: выживших при крушении самолета Falcon 10 доставили в Кабул

By Euronews

Членов экипажа, спасенных после крушения самолета в афганской провинции провинции Бадахшан, доставили в Кабул. Посол РФ в Афганистане подтверил гибель двух пассажиров.

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Четверо спасенных члена экипажа при крушении в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 доставлены в Кабул. Об этом сообщил представитель движения "Талибан", контролирующего Афганистан. Отмечается, что пострадавшим была оказана первая помощь.

Выжившие были найдены на месте падения самолета в провинции Бадахшан в гористой местности.

На борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Два человека - супруги Анатолий и Анна Евсюковы погибли.

Бизнес-джет, пропал с радаров вечером 20 января. Борт выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан.