Мир отмечает Международный женский день шествиями и забастовками

By Euronews

Женщины не прекращают борьбу за свои права. Акции против дискриминации, насилия и гендерного неравенства прошли во многих странах мира.

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Мир отмечает Международный женский день. В Италии восьмого марта по традиции прошли забастовки в государственном и частном секторе.

Тысячи людей вышли на улицы. Демонстранты требовали от правительства более эффективно бороться с гендерным неравенством и насилием в отношении женщин. К манифестации призвало большинство профсоюзов.

В Приштине, столице частично признанного Косова, в шествии приняли участие сотни женщин. "Мы маршируем, а не празднуем", — говорили манифестантки. Они выступали против домашнего насилия и несправедливого отношения к женщинам. Демонстранты призвали власти к активным действиям по защите прав женщин и требовали повышения зарплаты.

"Настало время справедливости". Под таким девизом состоялся марш в Подгорице, столице Черногории. Манифестанты, в числе которых были представители НПО, выразили протест против дискриминации женщин.

В Афганистане группа женщин устроила акцию протеста против ограничений, введенных талибами. Спрятав лица из-за страха перед репрессиями, они сказали "нет гендерному апартеиду", отметив, что Афганистан стал для женщин настоящим адом.