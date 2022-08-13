Права женщин в Афганистане: талибы разогнали очередную демонстрацию

"Хлеба и свободы", "Образование – это наше право", "15 августа – чёрный день для Афганистана" – с такими лозунгами в субботу в центр Кабула вышли около 40 женщин. За несколько дней до годовщины захвата власти в стране талибами протестующие потребовали предоставить им право работать и учиться.

Акция продлилась чуть более пяти минут, представители запрещённого в России движения "Талибан" разогнали митингующих выстрелами в воздух. По словам журналиста агентства AFP, один из вооружённых людей имитировал стрельбу по толпе.

Афганские девочки в возрасте от 12 до 18 лет не посещают школу, новые власти неоднократно заявляли, что наложенные ограничения соответствуют традициям мусульманского общества.

В докладе ООН, опубликованном накануне, говорится, что больше нигде в мире не наблюдается "такого масштабного, систематического и всеобъемлющего ущемления прав женщин и девочек".