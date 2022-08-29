Экоупаковка для косметики: индустрия красоты встаёт на "зелёный" путь

Закончился крем для лица или лак для ногтей? Не торопитесь выбрасывать флаконы от них.

Каждый год миллионы этой тары от косметических средств попадают на свалку.

В Австралии на индустрию красоты приходится восемь миллиардов (австралийских) долларов, а вместе с ее подъемом растет и озабоченность по поводу устойчивого развития.

"Огромные объемы, более 10 000 тонн только в Австралии, косметических отходов ежегодно отправляются на свалку. А все это сырье очень ценно для повторного использования", — говорит Стив Моррис, основатель Close the Loop.

В Австралии набирают популярность схемы сбора и реутилизации пустой тары в сотрудничестве с универмагами и ведущими косметическими брендами.

Стекло, металл, мягкий и твердый пластик сортируют и перерабатывают в другие материалы, такие как заменители бетона или стекла для строительных материалов или пластиковый композит для открытых игровых площадок и настилов.

Тем не менее эксперты в области переработки отмечают, что пока трудно понять, сколько тары в любом случае попадет на свалку и насколько полезны переработанные продукты.

"Переработка, безусловно, последняя линия защиты, но и позволяет взглянуть на вещи, стоящие выше по иерархии, помогает в поиске материалов для повторного использования и многоразовой упаковки", — считает Дженни Даунс из Института устойчивого развития Университета Монаша.

Ведущие бренды уже пообещали, что в ближайшие несколько лет не менее 75% их флаконов будет соответствовать принципу "сокращение, повторное использование, переработка". А самые амбициозные из них - и вовсе поставили цель перейти на 100%-ную экоупаковку.