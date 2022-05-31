Испании не хватает квалифицированных официантов

Испания после двух лет пандемии коронавируса готовится к своему первому лету без карантинных ограничений. Однако долгожданное восстановление сектора туризма и гостеприимства сталкивается с серьезной кадровой проблемой: нехваткой официантов.

Хуан Хосе Блардони, глава Ассоциации отелей Мадрида: "Согласно прогнозам, туристическая отрасль будет развиваться, и число гостей вырастет, поэтому нам нужен обслуживающий персонал. Но когда мы выходим на рынок труда и пытаемся набрать новых сотрудников, оказывается, что мы не можем найти квалифицированных специалистов для работы на кухне или сервировки столов".

Только в текущем году, как сообщается, гостиничному сектору потребуется 50 000 дополнительных работников, чтобы удовлетворить растущий спрос. Впрочем, нехватка рабочей силы затрагивает все сферы экономики.

Хайме Веласкес Euronews: "Дефицит кандидатов на определенные рабочие места - это общая тенденция в Европе и развитых странах мира. Стоит отметить, что в Испании один из самых высоких уровней безработицы в Европейском Союзе. Три миллиона испанцев не имеют работы, но не дают о себе знать потенциальным нанимателям".

В Соединенных Штатах миллионы людей завершили профессиональную деятельность после пандемии. Феномен получил название "большой уход". Во всем мире люди ищут более значимую и высокооплачиваемую работу.

Хуанви Мартинес , Mercer Consulting: "Дело в том, что гибкость графика и дополнительные преимущества работы играют очень важную роль, когда дело доходит до принятия решений. Речь идет о том, как работа может интегрироваться в образ жизни конкретного человека, а не наоборот".

В Испании 165 000 человек, ранее занятых в гостиничном бизнесе получают пособие по безработице. Это говорит о том, что люди не находят текущие предложения достаточно привлекательными или просто хотят перейти в другой сектор…

Хуанви Мартинес , Mercer Consulting: "В Испании мы должны скорее говорить не о так называем "большом уходе" , а "большой ротации". Мы видим, что люди сами увольняются и меняют работу в поисках лучших условий труда".

В целом, ожидается, что в ближайшие годы в Испании будет создано 700 000 новых рабочих мест.