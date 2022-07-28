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Франция

"Фабрика холода": Париж ратует за коллективное кондиционирование зданий

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Париж, Франция
Париж, Франция   -   Авторское право  AP Photo

В то время как большинство парижан страдают от сильной жары, "Мона Лиза" и ее "соседи" по Лувру пребывают в приятной прохладе. Для сохранности бесценных картин необходимо поддерживать в помещениях определенную температуру.

Всемирно известный музей охлаждается благодаря протекающей по столице Сене. Производством "холода" занимается компания "Fraicheur de Paris". Воду из реки перекачивают в трубы. В холодильных установках она доводится до четырех градусов по Цельсию, и затем вода подается клиентам.

Помимо Лувра, среди них - мэрия Парижа и здание Национального собрания, а так же ряд офисов и отелей. Абоненты, всего их 800, используют воду по своему усмотрению, в основном для кондиционирования.

Мэгги Шельфхаут, менеджер компании "Fraicheur de Paris": 

"Если ВСЕ здания в городе будут оснащаться автономными (индивидуальными) установками, то постепенно это создаст очень значимый эффект. Возникнет "тепловой остров", что в свою очередь, будет способствовать нагреву города. С развитием коллективной сети охлаждения мы пришли к выводу, что продолжая ее расширять, мы сможем понизить температуру в Париже на один градус. А это для центра столицы это уже много".

По оценкам специалистов, если к 2030 году число индивидуальных кондиционеров в Париже вырастет в два раза, температура летом может подняться на 4 градуса.

"Охлаждение" города посредством коллективной системы позволило бы ограничить рост температуры и сэкономить электроэнергию.

К 2042 году компания "Fraîcheur de Paris" планирует расширить свою сеть с 89 до 252 километров. Проект предполагает, что к системе подключат больницы, некоторые школы и станции метро.