Франция: россиянина задержали по подозрению в попытке сорвать ОИ-2024

By Euronews

Мужчина был арестован в воскресенье по подозрению в связях с ФСБ. Это дело вновь вызвало опасения по поводу попыток саботажа на парижской Олимпиаде.

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Французская полиция задержала 40-летнего "российского повара", имя которого не раскрывается. Его подозревают в подготовке "масштабных дестабилизирующих акций" во время предстоящих Олимпийских игр в Париже.

По данным нескольких европейских спецслужб, на которые ссылается издание Le Monde, в воскресенье, в ходе рейда в квартире россиянина на правом берегу Сены сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) обнаружили удостоверение "элитного российского спецподразделения", действующего под командованием ФСБ.

Как сообщается, в тот же день гражданин России был заключён под стражу. Во вторник, 23 июля, было начато судебное расследование по делу о "сотрудничестве с разведкой иностранной державы с целью разжигания вражды во Франции". По этой статье задержанному грозит до 30 лет тюрьмы.

Не терроризм, но шпионаж

В прокуратуре исключили, что предполагаемый план был связан с терроризмом. На данном этапе расследование ведут подразделения по контршпионажу. При этом источники газеты Le Parisien говорят о готовившейся "масштабной операции", последствия которой могли быть "серьёзными".

Имя мужчины не называется, но французские СМИ обсуждают необычное "резюме" задержанного. Как пишет Le Monde, 40-летний участник нескольких российских кулинарных и реалити-шоу утверждает, что работает "частным шеф-поваром" и публикует кулинарные уроки в социальных сетях.

В издании добавили, что задержанный был "партнёром в московском инвестиционном фонде, а затем работал в других финансовых компаниях".

Известно, что россиянин проживал во Франции с 2010 года, где он прошёл обучение в одной из столичных кулинарных школ. В ноябре 2011 года он переехал в Куршевель, популярный среди российской элиты горнолыжный курорт, чтобы пройти стажировку в мишленовском ресторане при пятизвёздочном отеле.

В СМИ отмечают, что в течение последних нескольких месяцев за россиянином велось наблюдение.

Париж особенно внимательно следит за потенциальными враждебными действиями Москвы, которую обвиняют в намерениях саботировать Олимпийские игры и "запятнать имидж страны" из-за поддержки Францией Украины.

В прошлом месяце Центр анализа угроз Microsoft заявил, что Россия, возможно, готовит "злонамеренные кампании по дезинформации" во время ОИ-2024 с использованием искусственного интеллекта.

Как пишет Le Monde, в рамках международного конкурса правительство Франции провело более миллиона проверок волонтёров, работников и других лиц, вовлечённых в проведение Игр. В результате от мероприятия отлучили 5000 человек, тысячу их них – по подозрению в иностранном вмешательстве.