Олимпийские игры в Париже стартуют сегодня футболом и регби-7

Полное расписание 1-го дня Олимпиады в Париже. Она начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени футбольными матчами мужчин между Аргентиной и Марокко, а также Узбекистаном и Испанией.
Олимпийские игры 2024 года стартуют сегодня первыми матчами по футболу и регби-7, за два дня до официальной церемонии, намеченной на пятницу.
Парижская Олимпиада уже установила рекорд, продав 8,6 миллиона билетов, что является самым высоким показателем за всю историю.
В первый день соревнований состоятся два футбольных матча - в 15:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) Аргентина сыграет с Марокко в Сент-Этьене в группе B, а Узбекистан встретится с командой Испании в Париже в группе C.
Матч Австралия-Самоа откроет соревнования по регби-7 в Париже всего на полчаса позже, в 15:30 по центральноевропейскому времени.
Полное расписание на среду:
Футбол, групповой этап
- Аргентина - Марокко (15:00 СЕТ, Сент-Этьен)
- Узбекистан - Испания (15:00 СЕТ, Париж)
- Гвинея - Новая Зеландия (17:00 СЕТ, Ницца)
- Египет - Доминиканская Республика (17:00 СЕТ, Нант)
- Ирак-Украина (19:00 СЕТ, Лион)
- Япония - Парагвай (19:00 СЕТ, Бордо)
- Франция - США (21:00 СЕТ, Марсель)
- Мали-Израиль (21:00 СЕТ, Париж)
Регби-7, мужчины
- Австралия-Самоа (15:30 СЕТ, Париж)
- Аргентина-Кения (16:00 СЕТ, Париж)
- Франция-США (16:30 СЕТ, Париж)
- Фиджи-Уругвай (17:00 СЕТ, Париж)
- Ирландия - Южная Африка (17:30 СЕТ, Париж)
- Новая Зеландия - Япония (18:00 СЕТ, Париж)
- Австралия - Кения (19:00 СЕТ, Париж)
- Аргентина - Самоа (19:30 СЕТ, Париж)
- Франция-Уругвай (20:00 СЕТ, Париж)
- Фиджи - США (20:30 СЕТ, Париж)
Футболисты Доминиканской Республики дебютируют на ОИ матчем против Египта
Болельщики Доминиканской Республики не смогут увидеть свою бейсбольную команду на Олимпийских играх в Париже, так как этот вид спорта был исключен из программы 2024 года. Но ее заменит мужская футбольная команда этой страны.
В составе сборной карибской страны есть несколько игроков, выступавших в европейских лигах.
"У меня есть шанс представлять свои корни, и, в конце концов, это то, что у меня в крови, - сказал Оскар Уренья, родившийся в Испании от родителей-доминиканцев. - Они очень рады и гордятся мной".
С февраля доминиканскую команду тренирует испанец Ибай Гомес, выступавший за девять профессиональных клуюов, включая "Атлетик де Бильбао" и "Алавес". В ноябре 2022 года он закончил играть, а через год начал тренерскую карьеру в испанском клубе "Сантучу".
"По правде говоря, я был удивлен звонком доминиканской федерации, - признался Гомес. - Я играл 14 лет, но моя карьера тренера только начинается".
Регби-7: сборная Фиджи стремится к третьему золоту подряд
Франция начнет свою кампанию в турнире регби-7 матчем с Соединенными Штатами в группе В.
"Стад де Франс" будет заполнен до отказа, и все взоры будут прикованы к главной звезде Антуану Дюпону.
В среду американцы встретятся не только с Францией, но и с Фиджи - сразу двумя фаворитами турнира.
"Помимо, может быть, 14 игроков, плюс-минус 50 друзей и родственников, которые придут поддержать нас, персонала и людей, которые смотрят по телевизору, мы знаем, что против нас будут 69 000 человек, - сказал капитан сборной США Кевон Уильямс. - Мы смирились с этим, мы готовились к этому, мы настроились и сказали: "Все зависит только от нас".
Франция принимала Кубок мира по регби в прошлом году, и национальная команда вновь не смогла завоевать титул. Они трижды становились финалистами крупнейшего турнира в этом виде спорта.
С приходом в сборную бесспорной звезды регби-15 Франция достигла пика в формате регби-7 в 2024 году. Дюпон помог французам завоевать место в Мировой серии впервые за 19 лет, а затем и отметить победу в финале серии в Мадриде.