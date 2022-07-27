Андалузия высыхает: юг Испании становится всё больше и больше похож на африканскую пустыню. За три последних месяца регион пережил три волны исключительной жары — и это после аномально сухой зимы. Оливковые деревья попросту перестают приносить плоды. Фермеры в отчаянии.

"В этом году производство сократится процентов на 80%. Вот, смотрите, дереву такого размера нужно минимум 4-5 литров жидкости ежедневно. Но оно их не получает".

Около трети плантаций и садов подключены к системе орошения. Но это тоже не выход — водохранилища, откуда в каналы идёт вода, высыхают точно также: средний уровень заполненности сейчас — 30%, есть и целиком пересохшие.

"Если дождей опять не будет ни осенью, ни зимой, ни весной, то летом следующего, 2023 года, отсюда придётся опять брать воду — и к концу лета от этого водоёма ничего не останется".

Испания поставляет на мировой рынок почти половину оливкового масла. Таким образом, засуха и нанесёт тяжёлый удар по бюджету королевства, и внесёт вклад в глобальный продовольственный кризис.