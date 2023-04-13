В Брюсселе критикуют бездействие Мадрида в отношение попыток легализовать сельскохозяйственное орошение вокруг национального парка Доньяна на Юге Испании. Консервативное правительство автономного сообщества Андалузия хочет избавить от наказаний фермы по выращиванию клубники, которые без разрешения используют воду из заболоченных земель. Экологи считают, что такая деятельность приводит в критическое состояние местную окружающую среду. В 2021 году Европейский суд осудил Испанию за неспособность защитить этот природный заповедник. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи предупредил, что могут последовать и конкретные шаги:

«При необходимости у Еврокомиссии будет возможность принять дополнительные меры, чтобы заставить Испанию выполнить судебное решение. Но в данный момент мы оцениваем присланные нам результаты наблюдений и внимательно следим за развитием событий».

В марте прошлого года Еврокомиссия уже направила письмо с угрозой применения против Испании экономических санкций. В нем утверждается, что если разрешение на иригацию в Андалузии будет окончательно одобрено в Севилье, это будет «вопиющим нарушением» решения Европейского суда в Люксембурге.

Многие депутаты Европарламента предупреждают, что уникальному заповеднику может быть нанесён необратимый ущерб. Представитель испанских левых Сира Рего призвала Еврокомиссию к самым решительным действиям:

«Выступая в присутствиии представителей Еврокомиссии, мы снова осуждаем это безобразие. Мы просим осуществить все шаги, которые Комиссия уже разработала, и, при необходимости, пустить в ходе крайние меры предосторожности, чтобы остановить этот экоцид».

Водно-болотные угодья в парке на правом берегу устья реки Гвадалквивир сильно истощены. По последним данным, 59% крупнейших лагун Доньяны не затапливались с 2013 года и фактически пересохли.