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мир

Во Франции не хватает воды

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 Вероника Доваль
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Последствия пожара во Франции
Последствия пожара во Франции   -   Авторское право  AP/AP

Этот июль, судя по всему, станет самым засушливым во Франции с 1959 года. К такому выводу пришли эксперты Метеорологической службы страны, которая страдает от значительного недостатка осадков. Уже в 90 из 96 французских департаментов из-за засухи объявлены ограничения на использование воды. Люди вынуждены экономить, как эта пенсионерка, которая живет в Ардеше.

"Мы наливаем немного воды в ванночку, сажаем туда нашу девочку, купаем ее, ополаскиваем, а потом сами пользуемся той же водой", - рассказывает женщина.

К нехватке воды добавляются лесные пожары, которые серьезно осложняют повседневную жизнь французов. В понедельник власти объявили, что им удалось потушить два гигантских пожара в Жиронде, где сгорело более 20 тысяч гектаров леса.

Тем временем огонь вспыхнул в департаменте Эро в нескольких километрах от побережья Средиземного моря. Пожар уничтожил около 900 гектаров леса, прежде чем его удалось локализовать.