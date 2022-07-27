Пелешацкий мост объединил Хорватию

Пелешацкий мост объединил ХорватиюКомментарии
На юге Хорватии торжественно открыли вантовый мост, соединивший полуостров Пелешац, омываемый Адриатическим морем, и основную часть страны в обход территории Боснии и Герцеговины. До завершения масштабной стройки путь из Дубровника прерывался узкой полоской побережья, доставшейся соседнему государству после распада Югославии. В этом туристическом районе хорватской Далмации проживает около 90 тысяч человек, которым теперь не придётся часами стоять в очередях на границе.
Стоимость проекта превысила 400 миллионов евро, 85% финансирования предоставил Евросоюз. К удивлению Брюсселя тендер на возведение моста выиграла китайская компания.
Крупнейший инфраструктурный объект независимой Хорватии Пелешацкий мост стал не только символом успешной евроинтеграции Загреба, но и растущего китайского влияния в регионе. Пекин построил первую автостраду в Черногории, продаёт скоростные поезда Сербии. По подсчётам экономистов, на Китай приходится около 40% внешнего долга Северной Македонии.