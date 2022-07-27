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Хорватия

Пелешацкий мост объединил Хорватию

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 Alexander Kazakevich
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Открытие Пелешацкого моста, Комарина, Южная Хорватия, 26 июля 2022 года
Открытие Пелешацкого моста, Комарина, Южная Хорватия, 26 июля 2022 года   -   Авторское право  AP Photo

На юге Хорватии торжественно открыли вантовый мост, соединивший полуостров Пелешац, омываемый Адриатическим морем, и основную часть страны в обход территории Боснии и Герцеговины. До завершения масштабной стройки путь из Дубровника прерывался узкой полоской побережья, доставшейся соседнему государству после распада Югославии. В этом туристическом районе хорватской Далмации проживает около 90 тысяч человек, которым теперь не придётся часами стоять в очередях на границе.

Это исторический день для Хорватии. Меня переполняют чувства радости, гордости и благодарности.
Андрей Пленкович
Премьер-министр Хорватии

Стоимость проекта превысила 400 миллионов евро, 85% финансирования предоставил Евросоюз. К удивлению Брюсселя тендер на возведение моста выиграла китайская компания.

Можно с уверенностью сказать, что построенный мост иллюстрирует дружественные отношения между Пекином и Загребом, это также яркий пример сотрудничества между Китаем и ЕС. Представители китайского бизнеса выиграли открытый тендер, который проводился в условиях честной конкуренции, в соответствии с рыночными принципами и правилами ЕС.
Ли Кэцян
Премьер Государственного совета КНР

Крупнейший инфраструктурный объект независимой Хорватии Пелешацкий мост стал не только символом успешной евроинтеграции Загреба, но и растущего китайского влияния в регионе. Пекин построил первую автостраду в Черногории, продаёт скоростные поезда Сербии. По подсчётам экономистов, на Китай приходится около 40% внешнего долга Северной Македонии.