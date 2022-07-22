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Латвия

Железнодорожный мост в Литве: страны Балтии готовятся встать на европейские рельсы

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 Alexander Kazakevich
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Скриншот: проект моста через реку Нерис
Скриншот: проект моста через реку Нерис   -   Авторское право  LTLT

В Литве началось строительство железнодорожного моста через реку Нерис – он станет самым длинным в странах Балтии и войдёт в магистраль Rail Baltica, которая будет проходить из Варшавы через Каунас и Ригу в Таллин с соединением с Хельсинки через туннель.

Новая ветка позволит интегрировать железнодорожные сети прибалтийских республик в транспортную систему Евросоюза. 

На линии будет использоваться европейский стандарт колеи. Литовские власти не скрывают, что это не только экономический, но и геополитический проект.

Каждый построенный мост – это новая надежда и новая возможность. Это новое открытие и напоминание о том, что даже во время войны в мире нужно заниматься созиданием и искать творческие решения.
Ингрида Шимоните
Премьер-министр Литвы

Глава правительства Литвы заявила, что новый инфраструктурный объект обеспечит движение грузов и пассажиров, а также укрепит военную мобильность стран Балтии.

Строительство моста длиной в полтора километра планируют завершить через два с половиной года, а 870-километровую железнодорожную линию Rail Baltica рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2026-м.